الألعاب البارالمبية.. المغرب يحصد 7 ميداليات

2023-07-18 / 10:18
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هبة بريس

حصد المغرب سبع ميداليات، ثلاثة منها ذهبية، خلال بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة باريس 2023، التي نظمت من 8 إلى 17 يوليوز الجاري.

وبمجموع 7 سبع ميداليات (ثلاثة ذهبية، فضيتان، وبرونزيتان)، احتل المنتخب المغربي، الذي أنهى مشاركته بميدالية ذهبية فاز بها بطل العالم البارالمبي، زكرياء الدرهم في رمي الجلة (فئة إف 33)، المرتبة 20 (من بين 107 دولة مشاركة) في جدول الميداليات.

وفاز بالميداليتين الأخريتين أيوب سادني (فئة تي 47/ 400 متر) وفاطمة الزهراء الإدريسي (فئة تي 12/ 1500 متر)، وكلاهما سجل رقما قياسيا عالميا في صنفهما.

وفاز بالميداليتين الفضيتين كل من منصف بوجا (فئة تي 12/ 100 متر) ويسرى كريم (فئة إف 41/ رمي القرص).

أما الميداليات البرونزية فذهبت إلى أميمة أوبريم (فئة إف 32/ رمي الجلة) وسعيدة عمودي (فئة إف 34/ رمي الجلة). وشارك المغرب في هذا الحدث الرياضي الذي يجمع 1700 رياضيا (سواء كانوا في وضعية إعاقة جسدية أو بصرية أو ذهنية أو نفسية) من 120 بلدا، بمشاركة 18 رياضيا من الرجال والنساء.

ونظمت هذه التظاهرة الرياضية العالمية الكبيرة، التي تعد ثاني أكبر مسابقة دولية للألعاب البارالمبية بعد دورة الألعاب البارالمبية، في استاد شارليتي في باريس.

وبالنظر للأهمية الكبيرة لهذه المسابقة المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، تم وضع هذا الحدث تحت رعاية اللجنة البارالمبية الدولية.

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