اللجنة اليهودية الأمريكية: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء تتويج لرؤية الملك

هبة بريس

أفادت اللجنة اليهودية الأمريكية، بأن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه يشكل تتويجا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وقال المسؤول عن الشؤون السياسية باللجنة اليهودية الأمريكية، جيسون آيزاكسون، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا القرار يعد “أثرا مباشرا لرؤية جلالة الملك لتطوير العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

وأضاف أن اللجنة اليهودية الأمريكية، التي تدعم منذ أمد طويل الوحدة الترابية للمملكة المغربية، ترحب بقوة بالإعلان الإسرائيلي بشأن الصحراء المغربية.

وذكر السيد آيزاكسون، في هذا الصدد، بالزيارة التي قام بها مؤخرا وفد هام من اللجنة اليهودية الأمريكية إلى مدينة الداخلة، مبرزا أن هذه الزيارة تندرج في إطار دعم هذه المنظمة لمغربية الصحراء.

وكان بلاغ للديوان الملكي أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل، السيد بنيامين نتنياهو، رفع من خلالها إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار بلاده الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير الأول الإسرائيلي أن موقف بلاده هذا “سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.

وأبرز، أيضا، أنه سيتم “إخبار الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار.

وفي رسالته إلى جلالة الملك، أفاد الوزير الأول الإسرائيلي بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك “في إطار تكريس قرار الدولة هذا”

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