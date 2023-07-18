في الصورة رشيد الفايق

السجن النافذ 5 سنوات للبرلماني رشيد الفايق في قضية اغت.صاب فتاة قاصر

2023-07-18 / 09:20
13
هبة بريس _ فاس

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الإثنين، الستار عن ثاني قضية يتابع فيها البرلماني رشيد الفايق بتهمة اغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر .

وقضت ذات الغرفة بالسجن النافذ 5 سنوات وتعويض للطرف المدني حددته هيئة الحكم في 80 ألف درهم.

هذا وقد كانت المحكمة الجنحية قد قامت بمتابعة البرلماني رشيد الفايق بتهم الاتجار في البشر واستغلال فتاة قاصر تعاني من ضعف عقلي بالقوة وارتكاب جريمة الاغتصاب

وينضاف هذا الحكم للحكم السابق الصادر مؤخرا عن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية والتي أدانت الفايق في ملف مافيا العقار بأولاد الطيب ب8 سنوات نافذة .

ما رأيك؟
المجموع 15 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة.. صديقي يطلق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية في المغرب

طنجة.. صديقي يطلق مشروع إنشاء أول مفرخة للأسماك البحرية…

2023-07-18 / 17:13
Photo of مطار وجدة أنجاد .. استقبال حوالي 381 ألف مسافر خلال النصف الأول لسنة 2023

مطار وجدة أنجاد .. استقبال حوالي 381 ألف مسافر…

2023-07-18 / 15:48
Photo of النسخة الثانية من برنامج “فرصة”.. تمويل 1400 مشروع مع متم يونيو 

النسخة الثانية من برنامج “فرصة”.. تمويل 1400 مشروع مع…

2023-07-18 / 15:22
Photo of الراشيدية.. الأمن يحجز نصف طن من مخدر الشيرا

الراشيدية.. الأمن يحجز نصف طن من مخدر الشيرا

2023-07-18 / 14:34
Photo of الصنايبي: “المناضل الحقيقي لا يصرف مشاكله مع الأشخاص بمهاجمته للوطن و مقدساته”

الصنايبي: “المناضل الحقيقي لا يصرف مشاكله مع الأشخاص بمهاجمته…

2023-07-18 / 13:38
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء بهذه المناطق

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مرتقبة الثلاثاء بهذه المناطق

2023-07-18 / 13:12
Photo of تزامنا و الإقبال الكبير للمصطافين.. حملة أمنية بالمحمدية بتعليمات ولائية

تزامنا و الإقبال الكبير للمصطافين.. حملة أمنية بالمحمدية بتعليمات…

2023-07-18 / 12:46
Photo of الناظور.. إيقاف شخصين وحجز 323 كلغ من مخدر الشيرا

الناظور.. إيقاف شخصين وحجز 323 كلغ من مخدر الشيرا

2023-07-18 / 12:31
Photo of رصد 111 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

رصد 111 حالة غش في مباريات ولوج أسلاك الشرطة

2023-07-18 / 12:21
Photo of الابتزاز والرشوة يجران موظف أمن للاعتقال بالحسيمة

الابتزاز والرشوة يجران موظف أمن للاعتقال بالحسيمة

2023-07-18 / 11:02

‫13 تعليقات

  3. الله اكبر ظهر الحق وزهق الباطل. لماذا لا نتعود على هذه الاخبار المفرحة ومحاكم الفاسدين..

    2

  12. ولكن اظن مازال حرا طليقا ولم يودع السجن.متله متل باطمة والكتير ممن لهم اموال الكفالة وغيرها

    1
    0

  13. نثمن ونشكر القضاء على الحكم الذي أصدره في حق البرلماني الفائق اثر جريمته النكراء

    1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق