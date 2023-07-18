في الصورة رشيد الفايق

السجن النافذ 5 سنوات للبرلماني رشيد الفايق في قضية اغت.صاب فتاة قاصر

2023-07-18 / 09:20
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هبة بريس _ فاس

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الإثنين، الستار عن ثاني قضية يتابع فيها البرلماني رشيد الفايق بتهمة اغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر .

وقضت ذات الغرفة بالسجن النافذ 5 سنوات وتعويض للطرف المدني حددته هيئة الحكم في 80 ألف درهم.

هذا وقد كانت المحكمة الجنحية قد قامت بمتابعة البرلماني رشيد الفايق بتهم الاتجار في البشر واستغلال فتاة قاصر تعاني من ضعف عقلي بالقوة وارتكاب جريمة الاغتصاب

وينضاف هذا الحكم للحكم السابق الصادر مؤخرا عن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية والتي أدانت الفايق في ملف مافيا العقار بأولاد الطيب ب8 سنوات نافذة .

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‫11 تعليقات

  3. الله اكبر ظهر الحق وزهق الباطل. لماذا لا نتعود على هذه الاخبار المفرحة ومحاكم الفاسدين..

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