السجن النافذ 5 سنوات للبرلماني رشيد الفايق في قضية اغت.صاب فتاة قاصر
هبة بريس _ فاس
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الإثنين، الستار عن ثاني قضية يتابع فيها البرلماني رشيد الفايق بتهمة اغتصاب وهتك عرض فتاة قاصر .
وقضت ذات الغرفة بالسجن النافذ 5 سنوات وتعويض للطرف المدني حددته هيئة الحكم في 80 ألف درهم.
هذا وقد كانت المحكمة الجنحية قد قامت بمتابعة البرلماني رشيد الفايق بتهم الاتجار في البشر واستغلال فتاة قاصر تعاني من ضعف عقلي بالقوة وارتكاب جريمة الاغتصاب
وينضاف هذا الحكم للحكم السابق الصادر مؤخرا عن غرفة جرائم الأموال الاستئنافية والتي أدانت الفايق في ملف مافيا العقار بأولاد الطيب ب8 سنوات نافذة .
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
1
2
11 تعليقات
رشيد الفايق أكبر فاسد عرفه تاريخ المغرب..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.حسبي الله ونعم الوكيل..
الله اكبر ظهر الحق وزهق الباطل. لماذا لا نتعود على هذه الاخبار المفرحة ومحاكم الفاسدين..
شكرا للقضاء على هذه الأحكام ..
المغرب مملوئ بالفاسدين وناهبي الأموال العامة..
على المجلس الأعلى للحسابات التحرك ضد قضايا الفساد والمفسدين..
يجب مصادرة كل أملاكه وتعويض الضحية ..
هل هذا النموذج هو الذي يمثلنا ويمثل شريحة شعبية من المواطنين..
الحمد لله على نعمهدة العدالة ..
نتمنى له الإعدام..
نتمنى ان يغتصب كما اغتصب