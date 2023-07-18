طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى، والريف، والشمال الشرقي وكذا داخل سوس، ونسبي حار بالجنوب الشرقي، والجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية.

ومن المرتقب نزول قطرات أو زخات رعدية في بعض المناطق بالأطلس الكبير والصغير، والسهول غرب الأطلس الكبير، وداخل الأقاليم الجنوبية.

ويتوقع أيضا تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية قرب السواحل الشمالية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وفي المناطق غرب الأطلس، وسوس وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 19و 24 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد ارتفاعا بالجنوب وبعض الانخفاض في باقي المناطق .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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