الحسيمة .. الوزير صديقي يطلع على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي

هبة بريس

قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد محمد صديقي، يوم الإثنين 17 يوليوز2023، بزيارة ميدانية لإقليم الحسيمة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وكان مرفوقا بعامل إقليم الحسيمة ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي للحسيمة ووفد مهم من المسؤولين بالوزارة.

همت الزيارة تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر وتقدم البرنامج الوطني للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية. كما همت الزيارة إطلاق برنامج تهيئة المسالك الفلاحية وبرنامج تطوير المنتوجات المجالية وبرنامج دعم المرأة القروية بالإقليم. كما تم افتتاح النسخة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للمنتجات المحلية بالحسيمة.

تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر

اطلع الوزير على تقدم إنجاز المخطط الفلاحي الإقليمي لاستراتيجية الجيل الأخضر بإقليم الحسيمة. يتكون هذا المخطط من عدة برامج ومشاريع تأخذ بعين الاعتبار إكراهات وإمكانيات الإقليم وتهم ضمان استدامة دينامية التنمية الفلاحية مع إعطاء الأولوية للعنصر البشري من خلال دعم ومواكبة الشباب والتنظيمات الفلاحية.

تفعيلا للأسس الثمانية لاستراتيجية الجيل الاخضر، يشمل المخطط الفلاحي الإقليمي التغطية الاجتماعية ل 24000 فلاح والتأمين الفلاحي ل 1865 هكتار في أفق 2030 وغرس 9780 هكتار في إطار الفلاحة التضامنية. كما سيمكن من انبثاق جيل جديد من المقاولين الشباب في المجال الفلاحي من خلال إنشاء 207 تعاونية ومقاولة خدماتية مما سيمكن من ولوج 3300 أسرة للطبقة الفلاحية الوسطى. كما سيمكن من تثمين سلاسل الإنتاج الفلاحية النباتية والحيوانية، والرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي إلى 3.8 مليار درهم وبناء سوق أسبوعي عصري وسوق للماشية ومجازر معتمدة، وسقي 600 هكتار باعتماد الطاقة الشمسية وخلق 15 وحدة تثمين جديدة وتحديث مدارات السقي على مساحة 1500 هكتار.

برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية

بنفس الجماعة الترابية، اطلع الوزير على تقدم إنجاز برنامج التخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية بإقليم الحسيمة الذي يهدف إلى حماية الموارد النباتية والحيوانية وكذا الحفاظ على التوازنات بالعالم القروي. يشمل برنامج موسم 2022-2023 التهيئة الهيدروفلاحية ل 6.6 كلم من السواقي وتوزيع 79989 قنطار من الشعير المدعم والسقي التكميلي ل5070 هكتار، بالإضافة إلى تلقيح المواشي.

كما اطلع الوزير على البرنامج المرتقب لموسم 2023-2024 والذي يشمل اقتناء شاحنات صهريجية وخزانات بلاستيكية وتهيئة نقط لتوريد الماشية بالإضافة إلى توزيع 61000 قنطار من الشعير المدعم بتكلفة قدرها 8.4 مليون درهم.

وتم بالمناسبة، التوقيع على اتفاقية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمجلس الإقليمي للحسيمة وعمالة إقليم الحسيمة بغرض توزيع الشاحنات الصهريجية لفائدة مربي الماشية بالإقليم من أجل توريد الماشية على صعيد جماعات الإقليم. كما قام الوزير بتوزيع الخزانات البلاستيكية لتوريد الماشية لفائدة المستفيدين.

برنامج تهيئة المسالك الفلاحية

اطلع الوزير على برنامج تهيئة المسالك الفلاحية الذي يهم إنجاز 50 كلم من المسالك بإقليم الحسيمة لفائدة 18 جماعة قروية. بتكلفة قدرها 50 مليون درهم، يهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن المناطق الصعبة والنائية بالإقليم وتسهيل ولوج الفلاحين إلى المناطق الفلاحية وتحسين ظروف تثمين وتسويق المنتجات الفلاحية وتشجيع السياحة القروية.

بهذه المناسبة، أطلق الوزيرأشغال تهيئة المسلك القروي الرابط بين جماعة بني بوعياش ودوار الرابظة مرورا بدوار بوقياضن بجماعة النكور على طول 6.1 كلم بتكلفة قدرها 7.5 مليون درهم.

للإشارة، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي بإقليم الحسيمة 2017– 2023، تم إنجاز 90 كلم من المسالك القروية لفائدة 11 جماعة ترابية باستثمار قدره 124 مليون درهم.

برنامج دعم المرأة القروية

بدوار أيت فارس بالجماعة الترابية بني بوعياش، اطلع الوزير على برنامج دعم المرأة القروية بإقليم الحسيمة من خلال مشروع تربية الماعز وتثمين إنتاجه من طرف النساء القرويات. يهدف هذا المشروع إلى تكوين وتنمية القطيع من رؤوس الماعز من سلالة بني عروس قصد تكثيف إنتاج لحوم الماعز وضمان تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء ذات جودة عالية وكذا خلق فرص الشغل وتنويع مصادر دخل المرأة القروية.

بتكلفة إجمالية قدرها1.3 مليون درهم، شمل المشروع الذي تستفيد منه 69 مرأة قروية، اقتناء وتوزيع345 رأس من الماعز لإنتاج اللحوم الحمراء واقتناء وتوزيع معدات التكسيب وكذا توزيع الشعير لتوفير الحاجيات الغذائية للقطيع، فضلاً عن التكوين والمواكبة للمستفيدات من المشروع.

وبهذه المناسبة، قام الوزير بتوزيع رؤوس الماعز على النساء القرويات المستفيدات من المشروع.

برنامج تطوير المنتوجات المجالية بإقليم الحسيمة

اطلع الوزير على برنامج تنمية وتطوير المنتوجات المجالية بإقليم الحسيمة 2020 – 2030 . بتكلفة قدرها 40 مليون درهم، يشمل البرنامج تهيئة وبناء وتجهيز وحدات تثمين المنتوجات المجالية وكذا مواكبة التعاونيات الفلاحية ويهدف إلى تحسين مستوى عيش صغار الفلاحين من خلال استغلال أفضل للموارد الطبيعية بالإضافة إلى المساهمة في إحداث طبقة متوسطة عن طريق خلق فرص شغل جديدة.

بهذه المناسبة، ترأس الوزير عملية توزيع العتاد التقني لفائدة 4 تعاونيات وتنظيمات مهنية تشتغل في مجال تثمين المنتوجات المحلية مما سيساهم في تحسين ظروف العمل والإنتاج وكذا الرفع من جودة المنتوجات.

افتتاح النسخة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية

بساحة صباديا بإقليم الحسيمة، ترأس الوزير الافتتاح الرسمي للنسخة الحادية عشرة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية المنظم خلال الفترة ما بين 18 و 22 يوليوز 2023 تحت شعار “المنتجات المجالية، في إطار استراتيجية الجيل الأخضر رافعة للتشغيل ولإدماج الشباب والمرأة القروية” .

يشكل هذا المعرض الذي تنظمه الغرفة الجهوية للفلاحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة تحت إشراف عمالة إقليم الحسيمة، فرصة لإبراز المؤهلات الهامة التي تزخر بها الجهة باعتبارها ثروة محلية ورافعة أساسية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمنطقة. كما يشكل المعرض فرصة للتنظيمات المهنية من أجل الترويج لمنتجاتهم، وفضاء لإنعاش الاستثمارات وتطوير الشراكات ومد جسور التواصل بين المتدخلين، مما سيمكن من الارتقاء بالمنتوجات المجالية وتحسين ظروف عيش الفلاحين.

ويندرج المعرض في سياق تفعيل مضامين المخطط الفلاحي الجهوي لاستراتيجية الجيل الأخضر لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خصوصا تنمية سلسلة المنتوجات المجالية للجهة، والتعريف بأهم المنتوجات المجالية على الصعيد المحلي والجهوي والوطني بالإضافة إلى تبادل التجارب والخبرات بين التنظيمات المهنية الفلاحية، وفتح فرص وإمكانيات جديدة لتسويق المنتوجات المجالية كدعامة ورافعة للتنمية المحلية.

يمتد المعرض على مساحة 1200 متر مربع ويشمل 60 رواق تجاري لفائدة التنظيمات المهنية النشيطة بالجهة والإقليم، كما تمت دعوة 10 تنظيمات مهنية أخرى من مختلف أقاليم المملكة، يمثلون أهم السلاسل الإنتاجية من زيت زيتون وعسل وجبن الماعز والأعشاب الطبية والعطرية بالإضافة إلى سلاسل التين والتين الشوكي.

تقدم إنجاز مشاريع الصيد البحري

ترأس الوزير، يوم الأحد 16 يوليوز 2023 بمدينة الحسمية، اجتماع عمل خصصت أشغاله لدراسة وتقييم تتبع المشاريع المهيكلة بقطاع الصيد البحري بالإقليم.

يهدف هذا الاجتماع، الذي حضر أشغاله كل من السيد عامل عمالة الحسيمة وكبار المسؤولين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات تحت الوصاية، تسليط الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الصيد البحري بالإقليم وتحديد سبل تطويره في المستقبل.

وتمت مناقشة العديد من المشاريع الهامة ذات القيمة المضافة المزمع إطلاقها قريبا، وتشمل هذه المشاريع ما يلي:

• تعزيز وحدات وبنيات الدعم للصيد الساحلي والتقليدي لإنشاء وحدات إنتاج الثلج في منطقة ميناء الحسيمة. هذه الوحدات الجديدة من شأنها تقوية المعدات بما يسمح بتثمين أفضل ويضمن الجودة العالية للإنتاج البحري والسمكي؛

• تعزيز تربية الأحياء المائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، عبر تطوير سلاسل الإنتاج لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة؛

• تقوية وتعزيز الآليات والوسائل الحالية المخصصة للبحث العلمي في مجال الصيد البحري من خلال إنشاء منصات علمية جديدة للرصد الأوقيانوغرافي.

• مناقشة أبعاد أخرى للقيود المفروضة على الصيد التقليدي في المنطقة.

هذا ويعد قطاع الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط أولوية استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. ومن المهم الالتزام المتواصل لجميع الشركاء والسلطات والأطراف المتعاقدة لبلوغ الأهداف المنشودة التي تمت بلورتها بما يضمن استدامة وازدهار هذا القطاع.

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