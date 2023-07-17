مدرب تونسي يقود نادي الجيش الملكي

2023-07-17 / 22:39
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الجيش الملكي، اليوم الإثنين، تعاقده مع المدرب التونسي نصر الدين نابي للموسمين المقبلين.

وأوضح النادي أن المدرب الجديد سيتولى الاشراف على العارضة التقنية للفريق العسكري خلال المرحلة المقبلة بموجب عقد يمتد لموسمين.

وجاء التعاقد مع نابي بعد أن قرر الحسين عموتة، الذي كان مقررا أن يتولى تدريب الجيش الملكي في الموسم المقبل، خوض تجربة جديدة كمدير تقني للمنتخب الأردني الأول.

وسبق لنابي (58 سنة) أن أشرف على تدريب عدة أندية من قبيل فيتا كلوب الكونغولي وتي بي مازيمبي، ونادي موتيما بيمبى الذي توج معه بلقب الدوري الكونغولي، كما حقق كأس الكونفدرالية الإفريقية مع ليوبار الكونغولي.

وينافس نادي الجيش الملكي، الذي توج بلقب البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي”، على ثلاث واجهات خلال الموسم المقبل هي البطولة وكأس العرش وعصبة الأبطال الإفريقية.

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