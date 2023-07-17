“وكالة” تستبق الحرائق باتخاذ هذا الإجراء

2023-07-17 / 22:26
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هبة بريس

أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها تصدر بشكل يومي، بناء على معطيات علمية، خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق هذه الظاهرة على الصعيد الوطني.

وذكر الوكالة في بلاغ لها أنه بالنسبة ليومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، فقد مكن تحليل البيانات المتعلقة خصوصا بنوعية الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والاحتراق؛ والتوقعات المناخية والظروف الطبوغرافية للمناطق؛ من تحديد الأقاليم المعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية حسب درجة الخطورة (قصوى/ مرتفعة/ متوسطة).

وأوضح المصدر ذاته أن درجة الخطورة القصوى (المستوى الأحمر) تهم أقاليم إفران وخنيفرة، فيما تهم درجة الخطورة المرتفعة (المستوى البرتقالي) أقاليم طنجة اصيلا، والعرائش، وشفشاون، والحسيمة، وتازة، وتاونات، وصفرو، ووجدة، وبركان، وتاوريرت، والحوز، والصويرة ، وأكادير اداوتنان وتارودانت. أما درجة الخطورة المتوسطة (المستوى الأصفر) فتهم أقاليم مضيق فنيدق، تطوان، فحص انجرة، وزان، القنيطرة، سيدي سليمان، الخميسات، بني ملال و أزيلال.

وشدد بلاغ الوكالة الوطنية للمياه والغابات على أنه يجب توخي الحيطة والحذر من طرف الساكنة المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار، مؤكدا أن عليهم أن يتفادوا أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق كما عليهم إبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه.

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