“المحمدي” يتلقى عرضين من أوروبا

2023-07-17 / 21:11
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هبة بريس _ رياضة

تلقى الدولي المغربي منير المحمدي حارس مرمى الوحدة السعودي المحترف في الدوري السعودي عرضين من القارة الأوروبية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن حافظ على تألقه الموسم الماضي مع فريقه.

وقالت وسائل اعلام ان حارس مرمى منتخب المغرب حصل على عرضين من أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه لموسمين، غير أن التفاصيل المالية للعرضين لم ترق لطموحات حامي عرين “أسود الأطلس

وأشارت المصادر نفسها إلى أن المحمدي كشف لمقربين منه، عن رغبته في خوض موسم جديد في دوري روشن السعودي، غير أنه يُطالب إدارة نادي الوحدة بتحسين عقده من حيث الشق المالي، وهو ما لم يجر الحسم فيه حتى الآن.

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