البرلمان المغربي

اقصاء فلاحي إقليم سطات من تعويضات الجفاف يدق باب البرلمان

2023-07-17 / 20:19
0

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في سياق توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات التي عرفتها معظم الأقاليم، وخاصة إقليم سطات الذي يعد مركزا فلاحيا بامتياز وتداعيات ذلك على الوضعية الاقتصادية لمعظم الفلاحين وخاصة الصغار منهم، وجه البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول اقصاء العديد من الفلاحين من تعويضات الجفاف بإقليم سطات.

واستند عضو الفريق الحركي بقبة البرلمان في معرض سؤاله على مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، معلنا موقفه من كون العديد من الفلاحين بإقليم سطات ينددون ويستنكرون إقصائهم من تعويضات الجفاف، علما أن المناطق التي ينتمون إليها تعتبر مناطق منكوبة.

وأضاف البرلماني المذكور انه وفي هذا الإطار، فإن تظلمات الفلاحين مردها أساسا إلى التقييم الخاطئ لخبراء التأمين في تقدير الضرر، متسائلا عن الاجراءات المتخذة لتعويض هؤلاء الفلاحين المتضررين من الجفاف مقارنة بحجم الضرر الذي تكبده هؤلاء الذين تبقى غالبيتهم من الفلاحين الصغار.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “السيادة الدوائية”.. تشييد وحدة بالقنيطرة متخصصة في إنتاج أدوية السرطان

“السيادة الدوائية”.. تشييد وحدة بالقنيطرة متخصصة في إنتاج أدوية…

2023-07-17 / 20:18
Photo of النظام الأساسي الجديد يجمع بنموسى والنقابات على طاولة المفاوضات

النظام الأساسي الجديد يجمع بنموسى والنقابات على طاولة المفاوضات

2023-07-17 / 19:54
Photo of عائلة راضي الليلي تتبرأ من خيانته للوطن

عائلة راضي الليلي تتبرأ من خيانته للوطن

2023-07-17 / 18:42
Photo of الجيش الإسرائيلي يعين ملحقا عسكريا بالمغرب لأول مرة

الجيش الإسرائيلي يعين ملحقا عسكريا بالمغرب لأول مرة

2023-07-17 / 18:13
Photo of أخنوش: صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة

أخنوش: صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة

2023-07-17 / 17:56
Photo of أخنوش: الحكومة باشرت إجراءات عملية لتمكين النساء الأرامل من حقوقهن

أخنوش: الحكومة باشرت إجراءات عملية لتمكين النساء الأرامل من…

2023-07-17 / 17:48
Photo of أخنوش: المرأة المغربية بصمت على حضور رياضي وازن

أخنوش: المرأة المغربية بصمت على حضور رياضي وازن

2023-07-17 / 16:40
Photo of الحسيمة: صديقي يشرف على إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والصيد البحري

الحسيمة: صديقي يشرف على إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والصيد…

2023-07-17 / 15:59
Photo of وفاة الإعلامي المغربي عمر سليم

وفاة الإعلامي المغربي عمر سليم

2023-07-17 / 15:08
Photo of مراكش: مستجدات قضية إعتقال ” بريطاني” المتهم بتخزين وترويج ” غاز الضحك”

مراكش: مستجدات قضية إعتقال ” بريطاني” المتهم بتخزين وترويج…

2023-07-17 / 14:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق