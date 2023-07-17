حفل استقبال على شرف “أسود كرة السلة”

هبة بريس _ رياضة

نظم ، اليوم الإثنين 17 يوليوز بمطار محمد الخامس الدولي بالدارالبيضاء، حفل استقبال على شرف المنتخب الوطني لكرة السلة، الذي توج بلقب بطولة افريقيا للاعبين المحليين.

وجاء تتويج المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة بهذه البطولة، بعد تغلبه أمس الأحد بالعاصمة الانغولية لواندا على نظيره الإيفواري 78-76.

وبالمناسبة أكد مصطفى أوراش رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة أن تتويج المنتخب الوطني لكرة السلة يعد إنجازا تاريخيا ينضاف إلى الخزانة الرياضية المغربية.

وأضاف أن إحراز المنتخب الوطني للقب القاري، الثاني بعد 58 سنة من التتويج باللقب الأول، لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة مجهودات كافة مكونات كرة السلة الوطنية.

وتابع أن النظام الجديد الذي تم اعتماده في البطولة، حيث باتت الفرق تخوض 45 مباراة، فضلا عن مباريات البلاي أوف والنهائي، وتعاقد الأندية المغربية مع لاعبين متمرسين كان له الأثر الايجابي على مستوى لاعبي البطولة الوطنية، سواء من حيث المستوى التقني او اللياقة البدنية للاعبين.

وخلص مصطفى أوراش إلى أن النتائج التي حققتها باقي الفئات السنية للفريق الوطني تؤكد قوة العمل الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة.

من جهته اعتبر لبيب الحمراني، مدرب المنتخب المغربي لكرة السلة أنه من خلال هذا الإنجاز الكبير فرض المنتخب المغربي نفسه كفريق قوي على الصعيد القاري.

وأكد أن التتويج باللقب الافريقي سيكون له تأثير إيجابي سواء على الفريق الأول أو باقي الفرق السنية، مشيرا إلى أن التتويج جاء على حساب أعتد المدارس القارية في هذا النوع الرياضي.

بدوره قال جهاد بنشليخة، الذي أختير أحد أفضل خمسة لاعبين خلال البطولة إلى جانب لاعب المنتخب كيفن فرانسيشكي ، إن الفضل في هذا التتويج يعود إلى تظافر جهود اللاعبين والدعم المتواصل لأعضاء ومكونات الجامعة.

يشار إلى أن قائمة أفضل خمسة لاعبين خلال بطولة إفريقيا لكرة السلة للاعبين المحليين ضمت لاعبي المنتخب الوطني كيفن فرانسيشكي وجهاد بنشليخة، فضلا ديودوني نديزي (رواندا) وإيفاريست شونغانيا (الكونغو الديمقراطية) وميك فوفانا (الكوت ديفوار).

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