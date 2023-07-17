LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 05: Kylian Mbappé of Paris Saint-Germain in action during the UEFA Champions League group H match between SL Benfica and Paris Saint-Germain at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on October 5, 2022 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

غموض ..مبابي يشارك في تدريبات “سان جيرمان”

2023-07-17 / 19:08
0
هبة بريس _ رياضة

شارك النجم الفرنسي كيليان مبابي اليوم الإثنين في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ليزداد الغموض بشأن مستقبله مع الفريق.

وتدور العديد من الشائعات بشأن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان خاصة وأنّ اللاعب لم يجدد عقده حتى الآن مع بطل فرنسا، في وقت ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وظهر النجم الفرنسي اليوم في تدريبات الفريق الباريسي مع عدد من النجوم، من خلال صور نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر.

والتقطت العدسات مبابي وهو مبتسم رفقة الدولي المغربي أشرف حكيمي وكذلك الحال بالنسبة للبرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “المحمدي” يتلقى عرضين من أوروبا

“المحمدي” يتلقى عرضين من أوروبا

2023-07-17 / 21:11
Photo of حفل استقبال على شرف “أسود كرة السلة”

حفل استقبال على شرف “أسود كرة السلة”

2023-07-17 / 20:05
Photo of المغرب يتأهل لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف

المغرب يتأهل لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف

2023-07-17 / 15:25
Photo of نابولي يبدي رغبته في ضم الدولي المغربي حكيم زياش

نابولي يبدي رغبته في ضم الدولي المغربي حكيم زياش

2023-07-17 / 12:07
Photo of العصبة الاحترافية تتجه لإعلان 2 شتنبر موعدا لانطلاق الموسم الكروي الجديد

العصبة الاحترافية تتجه لإعلان 2 شتنبر موعدا لانطلاق الموسم…

2023-07-17 / 11:40
Photo of كأس العالم للسيدات 2023.. برنامج مباريات لبؤات الأطلس

كأس العالم للسيدات 2023.. برنامج مباريات لبؤات الأطلس

2023-07-17 / 10:33
Photo of رسميًا: سيرجيو بوسكيتس يُجاور ميسي في إنتر ميامي

رسميًا: سيرجيو بوسكيتس يُجاور ميسي في إنتر ميامي

2023-07-17 / 09:30
Photo of المغرب يتوج بكأس افريقيا لكرة السلة للاعبين المحليين

المغرب يتوج بكأس افريقيا لكرة السلة للاعبين المحليين

2023-07-16 / 20:16
Photo of بطولة ويمبلدون: الإسباني ألكاراس يحرز اللقب لأول مرة

بطولة ويمبلدون: الإسباني ألكاراس يحرز اللقب لأول مرة

2023-07-16 / 19:25
Photo of بعد “نكسة المكتب التنفيذي للكاف “..زفيزف يستقيل من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم

بعد “نكسة المكتب التنفيذي للكاف “..زفيزف يستقيل من رئاسة…

2023-07-16 / 19:21

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق