غموض ..مبابي يشارك في تدريبات “سان جيرمان”

هبة بريس _ رياضة

شارك النجم الفرنسي كيليان مبابي اليوم الإثنين في تدريبات فريقه باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي ليزداد الغموض بشأن مستقبله مع الفريق.

وتدور العديد من الشائعات بشأن مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان خاصة وأنّ اللاعب لم يجدد عقده حتى الآن مع بطل فرنسا، في وقت ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وظهر النجم الفرنسي اليوم في تدريبات الفريق الباريسي مع عدد من النجوم، من خلال صور نشرها الحساب الرسمي للنادي عبر تويتر.

والتقطت العدسات مبابي وهو مبتسم رفقة الدولي المغربي أشرف حكيمي وكذلك الحال بالنسبة للبرازيلي نيمار والإيطالي فيراتي.

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