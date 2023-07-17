النقل الجوي.. مطارات المغرب تسجل رقما قياسيا

2023-07-17 / 19:01
1
هبة بريس _ الرباط

أفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المملكة حققت رقما قياسيا جديدا قدره 12.197.957 مسافرا برسم الفصل الأول من سنة 2023، بزيادة نسبتها 5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019.

وأوضح بلاغ للمكتب أن هذا التطور يهم معظم المطارات التي سجلت معدلات تطور برقمين ويتعلق الأمر بطنجة (42 في المائة)، ووجدة (32 في المائة)، والناظور (25 في المائة)، وفاس (17 في المائة)، وأكادير (13 في المائة)، ومراكش (10 في المائة).

وأبرز المصدر ذاته أنه باستقبال ما يعادل 1.166.657 مسافرا خلال الفصل الأول، سجلت حركة النقل الجوي الداخلي معدل استرجاع نسبته 83 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

أما حركة النقل الجوي الدولي، فقد ارتفعت من جهتها بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، أي باستقبال ما يعادل 11.031.300 مسافر. ويعزى هذا التطور إلى الأداء الجيد المسجل بالنسبة لأسواق أوروبا وأمريكا الشمالية، بمعدلات نمو من رقمين بلغت على التوالي زائد 13 وزائد 22 في المائة.

وعلاوة على ذلك، أوضح المكتب أنه خلال الفصل الأول من سنة 2023، تم تسجيل ما يعادل 97.071 رحلة جوية، بمعدل استرجاع نسبته 98 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. وبلغت حصة مطار محمد السادس 38 في المائة من إجمالي هذه الرحلات، وحصة مطاري مراكش منارة، وأكادير المسيرة على التوالي 24 و8 في المائة.

أما في ما يخص الشحن الجوي، فقد سجل خلال الفصل الأول من سنة 2023 معدل استرجاع نسبته 76 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ليستقر عند 37.168 طن مقابل 48.696 طن المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2019.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تقرير: 87,3% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة

تقرير: 87,3% من الأسر صرحت بتدهور مستوى المعيشة

2023-07-17 / 12:48
Photo of بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو والدولار

بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الأورو والدولار

2023-07-15 / 17:50
Photo of جهتا الداخلة-واد الذهب والأندلس تبحثان تعزيز شراكتهما

جهتا الداخلة-واد الذهب والأندلس تبحثان تعزيز شراكتهما

2023-07-15 / 17:21
Photo of “الوزيرة” عمور توصي بتحسين ظروف استقبال السياح

“الوزيرة” عمور توصي بتحسين ظروف استقبال السياح

2023-07-14 / 22:18
Photo of المغرب وشركة شيل يوقعان عقدا حول الغاز الطبيعي المسال

المغرب وشركة شيل يوقعان عقدا حول الغاز الطبيعي المسال

2023-07-14 / 20:35
Photo of إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب…

2023-07-14 / 20:22
Photo of ودائع الأسر المغربية لدى البنوك ترتفع إلى 837,8 مليار درهم

ودائع الأسر المغربية لدى البنوك ترتفع إلى 837,8 مليار…

2023-07-14 / 18:19
Photo of لقجع يؤكد تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم

لقجع يؤكد تسجيل مسار تنازلي تدريجي للتضخم

2023-07-14 / 14:33
Photo of لقجع: نتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ3.7% خلال سنة 2024

لقجع: نتوقع نمو الاقتصاد الوطني بـ3.7% خلال سنة 2024

2023-07-14 / 13:16
Photo of الاستدامة هدف مشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي

الاستدامة هدف مشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي

2023-07-13 / 19:24

تعليق واحد

  1. للحفاظ او زيادة السياح المغاربة والاجانب من الخارج لابد من مراقبة الطاكسيات وباقي النصابة على التطبيقات والغش في بيع السلع والبضائع ..الخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق