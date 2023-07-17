الجيش الإسرائيلي يعين ملحقا عسكريا بالمغرب لأول مرة

2023-07-17 / 18:13
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الجيش الإسرائيلي تعيين ملحق عسكري في المغرب، لأول مرة، في سياق إجراءات تندرج ضمن إعادة العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين.

وقرر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، تعيين العميد شارون إيتاح في هذا المنصب، بينما وصف بيان للجيش الإسرائيلي القرار بأنه “خطوة ترفع مستوى تطور العلاقات الأمنية بين الدولتين”.

وأفاد البيان بأن الملحق العسكري “سيقيم في الرباط وسيتولى مهمة تطوير وتعزيز كافة العلاقات الأمنية مع المغرب، على أن يتولى رسميًا المهمة في الأشهر المقبلة”.

وشارون إيتاح هو من أصول عائلة يهودية عاشت في المغرب، يتحدث الدارجة المغربية، وكان قد قام بزيارة المغرب في العام المنصرم، واليوم هو يشغل منصب قائد لواء حيفا في الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي.

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