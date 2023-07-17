أخنوش: صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة، باعتبارها أولوية نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات لفائدة الأم والطفل، وتغيير سلوك الساكنة من أجل الحد من الوفيات التي يمكن تجنبها، مع العمل على تقليص الفوارق الملحوظة في هذا المجال بين الوسطين الحضري والقروي.
واستحضر في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، ورش تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، وتجهيزها بالوسائل والمعدات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، مؤكدا أن هذا الورش سيشكل الفضاء الأنسب للنساء للاستفادة من خدمات التخطيط العائلي وتتبع صحة الأم والطفل فضلا عن تلقيح الأبناء.
ولفت رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان، إلى أن بلادنا نجحت في تسجيل تراجع نسبة وفيات النساء الحوامل بحوالي 38 %، عبر تبني مجموعة من البرامج الصحية الموجهة بشكل خاص للنساء الحوامل، أبرزها البرنامج السنوي ” رعاية”.