عزيز اخنوش

أخنوش: صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة

2023-07-17 / 17:56
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة، ‏باعتبارها أولوية نهدف من خلالها إلى المساهمة في تحسين الولوج إلى العلاجات ‏لفائدة الأم والطفل، وتغيير سلوك الساكنة من أجل الحد من الوفيات التي يمكن ‏تجنبها، مع العمل على تقليص الفوارق الملحوظة في هذا المجال بين الوسطين ‏الحضري والقروي.‏

واستحضر في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يومه الإثنين، ورش تأهيل 1.400 مركز صحي للقرب، وتجهيزها ‏بالوسائل والمعدات الحديثة والمتطورة، إضافة إلى مدها بالموارد البشرية اللازمة، ‏مؤكدا أن هذا الورش سيشكل الفضاء الأنسب للنساء للاستفادة من خدمات ‏التخطيط العائلي وتتبع صحة الأم والطفل فضلا عن تلقيح الأبناء.‏

ولفت رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان، إلى أن بلادنا نجحت في تسجيل تراجع ‏نسبة وفيات النساء الحوامل بحوالي 38 %، عبر تبني مجموعة من البرامج الصحية ‏الموجهة بشكل خاص للنساء الحوامل، أبرزها البرنامج السنوي ” رعاية”.‏

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