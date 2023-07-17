أخنوش: الحكومة باشرت إجراءات عملية لتمكين النساء الأرامل من حقوقهن
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم داخل قبة البرلمان، أن التمكين الاجتماعي للنساء حاضر بقوة ضمن أجندة الحكومة، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز مبادئ الدولة الاجتماعية المنشودة، موضحا أن حكومته عمدت إلى إطلاق إجراءات عملية، ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية.
وشدد أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، على أن الحكومة واصلت برنامج دعم الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بتسريع تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدتها بلادنا بالنسبة لكل البرامج الاجتماعية.
واعتبر أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لملائمة هذا البرنامج مع المقاربة الجديدة للاستهداف، حيث تم العمل على سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، إضافة إلى استفادة النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية.
وقال رئيس الحكومة في معرض مداخلته، إن من بين الإجراءات المتخذة كذلك ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022 للدعم، من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية، كما يستفيدون من تعميم التغطية الصحية، وسيستفيدون في المستقبل من التعويضات العائلية، باعتبارهما آليتين للمساعدة على التحصين من تقلبات الحياة، خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشاشة، التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك.
4 تعليقات
نتمنى أن يكون هناك حقوق فعلا لهده المرأة المجاهدة داخل البيت وخارجه
المراة المغربية تعاني ضغوطات نفسية ومادية ولازالت تعاني واضن ستعاني وللابد نتمنا من الحكومة ان تساعد المراة المغربية وبالخصوص المراة الارملة
مبادرة من الحكومة لي وقوفها مع المراة المغربية ولارملة مبادرة في كامل الاهمية
راه كاين شي انسا واسلالهم اللعظم امعا اوليداتهم او مفوضين امرهم لي الله كيخص شي حل ليهم