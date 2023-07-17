أخنوش: الحكومة باشرت إجراءات عملية لتمكين النساء الأرامل من حقوقهن

هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم داخل قبة البرلمان، أن التمكين الاجتماعي ‏للنساء حاضر بقوة ضمن أجندة الحكومة، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز مبادئ ‏الدولة الاجتماعية المنشودة، موضحا أن حكومته عمدت إلى إطلاق إجراءات ‏عملية، ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية.‏

وشدد أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين ‏المرأة ورهانات التنمية”، على أن الحكومة واصلت برنامج دعم الأرامل في وضعية ‏هشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بتسريع ‏تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدتها بلادنا بالنسبة لكل البرامج ‏الاجتماعية.‏

واعتبر أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لملائمة هذا البرنامج مع المقاربة ‏الجديدة للاستهداف، حيث تم العمل على سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من ‏الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، ‏إضافة إلى استفادة النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، ‏المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص ‏غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط ‏العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم ‏التعويضات العائلية.‏

وقال رئيس الحكومة في معرض مداخلته، إن من بين الإجراءات المتخذة كذلك ‏ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ‏المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022 للدعم، من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد ‏إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية، كما ‏يستفيدون من تعميم التغطية الصحية، وسيستفيدون في المستقبل من ‏التعويضات العائلية، باعتبارهما آليتين للمساعدة على التحصين من تقلبات الحياة، ‏خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشاشة، التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك.‏

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