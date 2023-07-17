أخنوش: الحكومة باشرت إجراءات عملية لتمكين النساء الأرامل من حقوقهن

2023-07-17 / 17:48
4
هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم داخل قبة البرلمان، أن التمكين الاجتماعي ‏للنساء حاضر بقوة ضمن أجندة الحكومة، باعتباره مدخلا أساسيا لتعزيز مبادئ ‏الدولة الاجتماعية المنشودة، موضحا أن حكومته عمدت إلى إطلاق إجراءات ‏عملية، ومبادرات ملموسة لتمكين النساء الأرامل من حقوق أساسية.‏

وشدد أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين ‏المرأة ورهانات التنمية”، على أن الحكومة واصلت برنامج دعم الأرامل في وضعية ‏هشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتعليمات الملكية السامية، القاضية بتسريع ‏تفعيل المنظومة الجديدة للاستهداف التي اعتمدتها بلادنا بالنسبة لكل البرامج ‏الاجتماعية.‏

واعتبر أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة لملائمة هذا البرنامج مع المقاربة ‏الجديدة للاستهداف، حيث تم العمل على سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من ‏الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، ‏إضافة إلى استفادة النساء الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، ‏المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص ‏غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر دون مطالبتهن بشرط ‏العتبة، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم ‏التعويضات العائلية.‏

وقال رئيس الحكومة في معرض مداخلته، إن من بين الإجراءات المتخذة كذلك ‏ضمان استمرار استفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى ‏المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022 للدعم، من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد ‏إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية، كما ‏يستفيدون من تعميم التغطية الصحية، وسيستفيدون في المستقبل من ‏التعويضات العائلية، باعتبارهما آليتين للمساعدة على التحصين من تقلبات الحياة، ‏خاصة داخل فئة النساء في وضعية هشاشة، التي تعتبر الأكثر حاجة لذلك.‏

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عائلة راضي الليلي تتبرأ من خيانته للوطن

عائلة راضي الليلي تتبرأ من خيانته للوطن

2023-07-17 / 18:42
Photo of الجيش الإسرائيلي يعين ملحقا عسكريا بالمغرب لأول مرة

الجيش الإسرائيلي يعين ملحقا عسكريا بالمغرب لأول مرة

2023-07-17 / 18:13
Photo of أخنوش: صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة

أخنوش: صحة الأم والطفل تحظى بعناية خاصة لدى الحكومة

2023-07-17 / 17:56
Photo of أخنوش: المرأة المغربية بصمت على حضور رياضي وازن

أخنوش: المرأة المغربية بصمت على حضور رياضي وازن

2023-07-17 / 16:40
Photo of الحسيمة: صديقي يشرف على إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والصيد البحري

الحسيمة: صديقي يشرف على إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والصيد…

2023-07-17 / 15:59
Photo of يصغرها ب13 سنة.. هل تعيش شاكيرا قصة حب جديدة؟

يصغرها ب13 سنة.. هل تعيش شاكيرا قصة حب جديدة؟

2023-07-17 / 15:41
Photo of وفاة الإعلامي المغربي عمر سليم

وفاة الإعلامي المغربي عمر سليم

2023-07-17 / 15:08
Photo of مراكش: مستجدات قضية إعتقال ” بريطاني” المتهم بتخزين وترويج ” غاز الضحك”

مراكش: مستجدات قضية إعتقال ” بريطاني” المتهم بتخزين وترويج…

2023-07-17 / 14:54
Photo of البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.. استجابة استباقية لمسألة استراتيجية

البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.. استجابة استباقية…

2023-07-17 / 13:53
Photo of برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويلات المالية ابتداء من 18 يوليوز

برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويلات المالية ابتداء من 18…

2023-07-17 / 13:09

‫4 تعليقات

  2. المراة المغربية تعاني ضغوطات نفسية ومادية ولازالت تعاني واضن ستعاني وللابد نتمنا من الحكومة ان تساعد المراة المغربية وبالخصوص المراة الارملة

  3. مبادرة من الحكومة لي وقوفها مع المراة المغربية ولارملة مبادرة في كامل الاهمية

  4. راه كاين شي انسا واسلالهم اللعظم امعا اوليداتهم او مفوضين امرهم لي الله كيخص شي حل ليهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق