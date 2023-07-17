أخنوش يدعو إلى التفكير الجماعي لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة

هبة بريس

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “تمكين المرأة ورهانات التنمية”، اليوم الإثنين، مختلف الأحزاب السياسية إلى التفكير الجماعي لتحيين الآليات والتشريعات المرتبطة بالمرأة والأسرة، وجعلها مواكبة للتطورات والتراكمات الحقوقية والمجتمعية المكتسبة خلال السنوات الماضية، وذلك تجاوبا مع النداء الملكي.

وأوضح أخنوش أن الحكومة التي يرأسها، لا يسعها إلا أن تثمن هذه الدعوة الملكية، التي تستلزم من كافة القوى الحية داخل المجتمع، وعلى رأسها البرلمان والأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية والفعاليات المدنية الانخراط في النقاش العمومي.

وأكد رئيس الحكومة في سياق كلمته بالغرفة البرلمانية الأولى، أنه على يقين أن “الاجتهاد الفقهي المغربي سيبدع مجددا إصلاحات تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وترتقي إلى مستوى الطموحات المجتمعية والحقوقية”.

وشدد أخنوش على أن جلالة الملك، ومنذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، جعل قضية المرأة من أوائل اهتماماته الحقوقية وأوراشه الإصلاحية، حيث “تعززت في عهده مكانة المرأة داخل المجتمع بمكتسبات جعلت منها شريكا حقيقيا لأخيها الرجل في بناء الأسرة المغربية ومن خلالها المجتمع برمته”.

واعتبر أن الإصلاحات العميقة التي عرفتها مدونة الأسرة في حينها، شكلت ثورة مجتمعية هادئة، تم تحقيقها بفضل الاجتهاد الفقهي المغربي الذي أبان عن تفرده في إطار إمارة المؤمنين.

واسترسل أخنوش في معرض مداخلته قائلا “ويأبى جلالة الملك اليوم، صونا للمكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية، إلا أن يكون أول من ينبه إلى بعض مظاهر القصور التي أصبحت تحول دون بلوغ مقاصد المدونة”، مستحضرا في هذا الإطار خطاب جلالته في عيد العرش للسنة الماضية عندما أكد أن “مدونة الأسرة في صيغتها الحالية أصبحت غير كافية، وإن كانت شكلت قفزة إلى الأمام حين إقرارها. ذلك لأن التجربة أبانت عن عدة عوائق تحول دون تحقيقها لمجمل أهدافها”.

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