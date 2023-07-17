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رسميا: إسرائيل تدرس فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة

2023-07-17 / 17:14
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هبة بريس

أعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس-نصره الله- أنه توصل برسالة من الوزير الأول لدولة إسرائيل فخامة السيد بنيامين نتنياهو.

ومن خلال هذه الرسالة، رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة -نصره الله- قرار دولة إسرائيل “الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية”.

كما أفاد بأن إسرائيل تدرس، إيجابيا، “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة”، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.

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