أخنوش: العنف الرقمي ضد النساء وصل الى مستويات مقلقة

2023-07-17 / 16:23
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن العنف الرقمي ضد النساء وصل الى مستويات مقلقة بالمغرب.

وذكر أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أنه حسب الإحصائيات الرسمية، فمليون ونصف امرأة تعرضت للعنف الرقمي خلال سنة 2022، مما بات معه ضرورة التدخل الفوري لتطويق الظاهرة والحد من أثارها السلبية وتبني مقاربة جديدة بآليات قانونية رادعة للعنف الذي تتعرض له المرأة المغربية.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، قامت الحكومة بتنظيم الحملة الوطنية للتحسيس بمخاطر العنف الرقمي ضد النساء والفتيات، وقد سعت هذه الحملة الى ابراز الوعي المجتمعي حول العنف الرقمي ومخاطره وكذا تدارس سبل تعزيز الوقاية من أثاره وعواقبه.

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