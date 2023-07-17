ظهرت و هي تبكي في مقطع فيديو.. فرح الفاسي تثير التساؤلات

القسم الفني: هبة بريس

أثارت الفنانة المغربية فرح الفاسي الجدل بمنصات التواصل الاجتماعي عقب نشرها فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام، تظهر فيه و هي تبكي دون أن تفصح عن السبب الذي أدى إلى ذلك.

و قالت الفاسي عبر خاصية القصص القصيرة بذات المنصة:”الحمد لله على أي حاجة، الحمد لله لي ربي كيفضح أي واحد، إذا كنتي غادية بالنية عمرك تخاف،و اذا كنتي مرضي ربي عمري غادي يخيبك “.

وفضلت الفنانة المغربية عدم الكشف عن الاسباب التي جعلتها تظهر في مقطع الفيديو و هي منهارة قائلة :”معندي منقولكم”.

وجدير بالذكر أن العديد من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، تداولوا الفيديو متسائلين عن السبب الذي جعل فرح الفاسي تذرف الدموع.

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