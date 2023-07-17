المغرب يتأهل لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف

هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للغولف، عن تأهل فريقين مغربيين (ذكورا وإناثا) للمشاركة في بطولة العالم لفرق الهواة للعبة 2023، التي ستجرى في أكتوبر المقبل بأبوظبي.

وأضافت الجامعة، في بلاغ لها، أن تأهل الفريقين المغربيين أعلن عنه الاتحاد الدولي للغولف يوم 14 يوليوز الجاري.

وتتضمن هذه البطولة العالمية المرموقة لفرق الهواة، التي ينظمها الاتحاد الدولي للغولف كأس إسبيريتو سانتو (إناث) وكأس إيزنهاور (ذكور).

ويجمع هذا الحدث العالمي، الذي أقيم لأول مرة سنة 1958، 36 من أفضل الفرق العالمية في كل صنف.

ويذكر أن الجامعة الملكية المغربية للغولف ستنظم كأس العالم لفرق الهواة سنة 2027 بمسالك الغولف الملكي دار السلام بالرباط، الذي يحظى باعتراف وتقدير عالميين نظرا لاستقباله لتظاهرات دولية كبرى، منها على الخصوص جائزة الحسن الثاني وكأس للا مريم، ليكون المغرب بذلك أول بلد من شمال إفريقيا يحظى بشرف احتضان هذه البطولة التي عرفت مشاركة أسماء رياضية كبرى.

ويقام هذا الموعد الرياضي كل سنتين للاتحاد الدولي للغولف، وتم إجراء انتخابات لاختيار البلدان المضيفة للدورات المقبلة، حيث وقع الاختيار على سنغافورة لاحتضان نسخة (2025) والمغرب (الرباط في عام 2027) خلفا لفرنسا (باريس)، ثم الإمارات العربية المتحدة (أبو ظبي 2023).

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