وفاة الإعلامي المغربي عمر سليم

هبة بريس - الرباط

توفي صباح اليوم الإعلامي المغربي، عمر سليم، بإحدى مصحات مدينة الدار البيضاء.

وعانى الراحل خلال الفترة الأخيرة، من التهاب حاد على مستوى الأمعاء قبل أن ينتقل الى رحمة ربه صباح اليوم.

والراحل الصحفي عمر سليم من مواليد الدار البيضاء عام 1954، هاجر إلى فرنسا في سن صغير واستكمل دراسته العليا هناك، لكنه اختار العودة إلى وطنه الأم ليبدأ به أولى تجاربه المهنية.

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