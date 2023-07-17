التعويض عن حوادث الشغل على طاولة المجلس الحكومي

2023-07-17 / 14:44
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هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن التعويض عن حوادث الشغل.

كما ستدارس المجلس مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، والثاني بمنح تعويض للمشاركين في تهييئ وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة.

ويتضمن جدول أعمال مجلس الحكومة أيضا ، وفق البلاغ ، دراسة اتفاقية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الرأس الأخضر لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل، الموقعة بالرباط في 9 ماي 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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