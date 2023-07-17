مراكش: مستجدات قضية إعتقال ” بريطاني” المتهم بتخزين وترويج ” غاز الضحك”

2023-07-17 / 14:54
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محسن الراضي : هبة بريس

علمت “هبة بريس” من مصادر مطلعة، ان عناصر المركز القضائي الدرك الملكي بباب دكالة تحت اشراف القائد الاقليمي للدرك الملكي، قامت باعتقال خمسة اشخاص على خلفية قضية ايقاف البريطاني مروج غاز الضحك “النفاخة” بمراكش.

وحسب مصادر “هبة بريس”، فان الموقوفين كانوا ينشطون في تخزين الغاز المخدر بالمستودع الذي سبق وداهمته عناصر الدرك الملكي يوم السبت الماضي، بمدينة تامنصورت.

هذا واكدت مصادر موثوقة ل”هبة بريس” ان عناصر الدرك الملكي اتجهت قبل قليل من يومه الاثنين، الى مدينة برشيد، حيث انتقل القائد الاقليمي للدرك الملكي وعناصره، بالاضافة الى الموقوف البريطاني الى مدينة برشيد للكشف عن اكبر مستودع سري لتخزين الغاز المخدر، والذي يزود المروجين ل”النفاخة” على مستوى مدن المغرب.

هذا وتجد الاشارة الى ان عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش، تمكنت عشية امس السبت بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية بمراكش، من اعتقال اجنبي بريطاني الجنسية ينشط في تخزين الغاز المخدر المستعمل في ما يعرف بـ “النفاخة” ومستلزماتها.

وحسب المصادر ذاتها، فان اعتقال البريطاني الجنسية، جاء اثر كمين امني بمنطقة اولاد حسون، وذلك بعد اعتقال احد مدمني هذا المخدر من طرف عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز اولاد حسون، وارشاده لمصالح الدرك عن مصدره.

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