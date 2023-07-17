يصغرها ب13 سنة.. هل تعيش شاكيرا قصة حب جديدة؟

يبدو أن إشاعات الارتباط أضحت تلاحق النجمة الكولومبية شاكيرا فور إنفصالها عن أب أطفالها اللاعب جيرارد بيكيه، حيث انتشرت أخبار مؤخراً تفيد ارتباطها بنجم الدوري الأمريكي للمحترفين جيمي بتلر، والذى يصغرها بـ 13 عام.

وجاء ذلك بعد تداول تقارير أخرى بشأن ارتباطها بلاعب الفورميلا 1 لوميس هاميلتون، إلا أن التقرير الأخير لموقع الديلى ميل أكد أنها بالفعل حالياً تواعد لاعب كرة السلة بتلر.

ورصدت عدسات الباباراتزي النجمة الكولومبية شاكيرا ونجم كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، جيمي باتلر، وهما يتناولان العشاء معًا في مطعم في لندن، مساء الأربعاء الماضي.

وبدأت الشائعات تغزو منصات التواصل الاجتماعي منذ نحو شهر، بعد ظهور شاكيرا في مباراة لفريق ميامي هيت، الذي يلعب فيه باتلر، في نهائيات المؤتمر الشرقي في الدوري الأميركي للمحترفين.

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