يصغرها ب13 سنة.. هل تعيش شاكيرا قصة حب جديدة؟

2023-07-17 / 15:41

يبدو أن إشاعات الارتباط أضحت تلاحق النجمة الكولومبية شاكيرا فور إنفصالها عن أب أطفالها اللاعب جيرارد بيكيه، حيث انتشرت أخبار مؤخراً تفيد ارتباطها بنجم الدوري الأمريكي للمحترفين جيمي بتلر، والذى يصغرها بـ 13 عام.

وجاء ذلك بعد تداول تقارير أخرى بشأن ارتباطها بلاعب الفورميلا 1 لوميس هاميلتون، إلا أن التقرير الأخير لموقع الديلى ميل أكد أنها بالفعل حالياً تواعد لاعب كرة السلة بتلر.

ورصدت عدسات الباباراتزي النجمة الكولومبية شاكيرا ونجم كرة السلة في الدوري الأميركي للمحترفين، جيمي باتلر، وهما يتناولان العشاء معًا في مطعم في لندن، مساء الأربعاء الماضي.

وبدأت الشائعات تغزو منصات التواصل الاجتماعي منذ نحو شهر، بعد ظهور شاكيرا في مباراة لفريق ميامي هيت، الذي يلعب فيه باتلر، في نهائيات المؤتمر الشرقي في الدوري الأميركي للمحترفين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحسيمة: صديقي يشرف على إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والصيد البحري

الحسيمة: صديقي يشرف على إطلاق مشاريع للتنمية الفلاحية والصيد…

2023-07-17 / 15:59
Photo of وفاة الإعلامي المغربي عمر سليم

وفاة الإعلامي المغربي عمر سليم

2023-07-17 / 15:08
Photo of مراكش: مستجدات قضية إعتقال ” بريطاني” المتهم بتخزين وترويج ” غاز الضحك”

مراكش: مستجدات قضية إعتقال ” بريطاني” المتهم بتخزين وترويج…

2023-07-17 / 14:54
Photo of البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.. استجابة استباقية لمسألة استراتيجية

البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي.. استجابة استباقية…

2023-07-17 / 13:53
Photo of برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويلات المالية ابتداء من 18 يوليوز

برنامج “تيسير”.. الشروع في التحويلات المالية ابتداء من 18…

2023-07-17 / 13:09
Photo of مغاربة يلجأون إلى الاقتراض لقضاء العطلة الصيفية

مغاربة يلجأون إلى الاقتراض لقضاء العطلة الصيفية

2023-07-17 / 10:00
Photo of طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-07-17 / 09:06
Photo of وزارة الصحة توضح بخصوص توزيع دماء مصاب “بالسيدا” على المرضى بالدار البيضاء

وزارة الصحة توضح بخصوص توزيع دماء مصاب “بالسيدا” على…

2023-07-16 / 22:08
Photo of صحيفة اسرائيلية : المغرب يعتزم اقتحام عالم تصنيع الطائرات المسيرة

صحيفة اسرائيلية : المغرب يعتزم اقتحام عالم تصنيع الطائرات…

2023-07-16 / 21:12
Photo of اندلاع حريق بواحة “تاركا نتوشكا” باقليم اشتوكة

اندلاع حريق بواحة “تاركا نتوشكا” باقليم اشتوكة

2023-07-16 / 20:41
زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق