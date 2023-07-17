خبير: “الجزائر تخشى الهزيمة المذلة إذا دخلت في حرب مع المغرب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في حوار مصور سبق و نشرته هبة بريس بقناتها على موقع اليوتوب، أكد الدكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية أن الجزائر لها عقدة عداء تاريخية مع المملكة المغربية.

و أضاف الدكتور الصنايبي بأن قادة الجزائر و نظامها العسكري يلوحون و يروجون دوما للحرب ضد المغرب، و هي رسالة يوجهونها لشبعهم بالداخل و ليس للخارج بحكم أن الجيش الجزائري ليست له القدرة بتاتا على مواجهة القوات المسلحة الملكية المغربية.

و أوضح الخبير في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية بأن التلويح و الإشارة دوما لإمكانية الحرب ضد المغرب من طرف رئيس و قادة العسكر بالجزائر هدفه هو السيطرة على الوضع في بلدهم في ظل الاحتقان الشعبي الاجتماعي الكبير الذي يعيشه البلد الذي يسبح فوق حقول من الغاز و البترول.

و شدد الدكتور عبد الحق الصنايبي على أن الترويج لفكرة “العدو الخارجي” يساهم في إلهاء الشعب الجزائري و توجيه اهتمامه و انشغالاته للحدود و ليس للمشاكل الحقيقية للشعب، مضيفا بأن عددا من جنرالات الجزائر سبق و أكدوا في تصريحات لهم و كذلك في بعض المذكرات بأن الحرب ضد المغرب ليست ممكنة في ظل تفاوت موازين القوى.

و أضاف الخبير السالف الذكر أنه منذ حرب الرمال و أمغالا 1 و 2، التي تكبد فيها الجيش الجزائري خسائر فادحة في الأرواح و العتاد معا، تيقن جنرالات الجزائر أن الحرب المباشرة مع المغرب ليست في صالحهم مما دفعم للاعتماد على حرب العصابات من خلال دعم عصابة البوليساريو و تمويلها و تجنيد عناصرها و تدريبهم.

و ختم الصنايبي حديثه بأن حقول الغاز في الجزائر التي تتحكم فيها شركات متعددة الجنسيات تعتبر من بين الأسباب كذلك لخشية جنرالات الجزائر من الحرب، حيث أن تواجدها في أماكن تفتقد للغطاء و مفتوحة على مصراعيها في مناطق قد تتحول لساحة مواجهة مباشرة، تجعل حكام العسكر متيقينين بأن خسائرهم ستكون أفظع و قد تؤدي لكارثة في بلادهم إذا اختاروا خيار الحرب ذات يوم رغم تهافتهم على التسلح في الآونة الأخيرة.

تفاصيل أوفى بخصوص تحليل الدكتور عبد الحق الصنايبي الخبير في الشؤون الأمنية و الاستراتيجية تحدونها في الفيديو التالي:

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