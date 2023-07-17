دنيا بطمة لهبة بريس:” سوف أقاضي من سرب أغنية خربوشة”

2023-07-17 / 13:34
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نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة في تصريحها لجريدة هبة بريس، أنها ستلجأ للقضاء على إثر تسريب جديدها الفني “خربوشة”.

وأكدت الفنانة المغربية أن تسريب أغنية “خربوشة” من طرف طليقها البحريني محمد الترك لم يضرها بل ساهم في الترويج للأغنية و كذا التسريع بطرحها.

و أعربت بطمة عن سعادتها الكبيرة بالصدى الطيب التي حققته الأغنية التي هي عبارة عن كشكول غنائي شعبي مغربي، فضلا عن تحقيقها نصف مليون مشاهدة في ظرف وجيز،و دخولها للطوندونس المغربي.

و جدير بالذكر أن فرحة دنيا بطمة لم تكتمل،وذلك بسبب حذف “خربوشة” من طرف إدارة يوتيوب بعد إقدام عدد من النشطاء الجزائريين على التبليغ على الأغنية لتوظيفها صورة الأمير عبد القادر الجزائري في الفيديو الخاص بها، في مقطع يتعلق بشخصية عيسى بن عمر العبدي التاريخية.

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‫6 تعليقات

  2. “فضلا عن تحقيقها نصف مليون مشاهدة في ظرف وجيز” …. شئ عادي كل التفاهات تلقى رواجا سريعا على منصات التواصل …

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