بعد تهديدها بفضحه.. شاكوش يعلن طلاقه من ريم طارق

2023-07-17 / 12:25
0
القسم الفني : هبة بريس

بعد يومين من تهديدها له بفضح عيب كبير، أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش عن طلاقه من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.

وقال المحامي محمد أبو العلا، محامي المطرب الشهير، إن حسن شاكوش، قرر طلاق ريم طارق، غيابيًا وبشكلٍ رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي، لدى نيابة أكتوبر.

وجاء هذا القرار بعد ظهور ريم طارق في مقطع فيديو عبر حسابها في “انستغرام”، يوم الجمعة، هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.

كما أكّدت أنّها أقامت ضده دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، إلا أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دنيا بطمة لهبة بريس:” سوف أقاضي من سرب أغنية خربوشة”

دنيا بطمة لهبة بريس:” سوف أقاضي من سرب أغنية…

2023-07-17 / 13:34
Photo of بسبب “جزائريين”.. “يوتيب” يحذف أغنية دنيا باطما “خربوشة”

بسبب “جزائريين”.. “يوتيب” يحذف أغنية دنيا باطما “خربوشة”

2023-07-17 / 12:35
Photo of لأول مرة..نجاة اعتابو تعلق على إشاعة وفاتها و تكشف عن ديو جديد يجمعهما بنجلتها

لأول مرة..نجاة اعتابو تعلق على إشاعة وفاتها و تكشف…

2023-07-16 / 22:41
Photo of حصريا..دنيا بطمة تعلق على تسريب أغنية “خربوشة” من طرف طليقها و تواجدها بالسعيدية

حصريا..دنيا بطمة تعلق على تسريب أغنية “خربوشة” من طرف…

2023-07-16 / 11:42
Photo of بين الشهرة و المرض و المعاناة..محمد مهيول ضيف برنامج “منسيون”

بين الشهرة و المرض و المعاناة..محمد مهيول ضيف برنامج…

2023-07-16 / 00:25
Photo of شخصيات هامة في الذكرى ال 50 لمجموعة تكدة

شخصيات هامة في الذكرى ال 50 لمجموعة تكدة

2023-07-15 / 21:40
Photo of نصف قرن من العطاء الفني و الثقافي لمجموعة تكدة عنونت ب ” تمغربت “

نصف قرن من العطاء الفني و الثقافي لمجموعة تكدة…

2023-07-15 / 18:25
Photo of لطيفة رأفت تشيد بأداء سعد لمجرد و الأخير يعلق

لطيفة رأفت تشيد بأداء سعد لمجرد و الأخير يعلق

2023-07-15 / 18:12
Photo of “سعيد مسكير” يبهر جمهور المضيق بحفل مهرجان الشواطئ لاتصالات المغرب

“سعيد مسكير” يبهر جمهور المضيق بحفل مهرجان الشواطئ لاتصالات…

2023-07-15 / 15:25
Photo of دنيا بطمة في الطوندونس المغربي ب “خربوشة”

دنيا بطمة في الطوندونس المغربي ب “خربوشة”

2023-07-15 / 14:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق