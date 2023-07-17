بعد تهديدها بفضحه.. شاكوش يعلن طلاقه من ريم طارق

القسم الفني : هبة بريس

بعد يومين من تهديدها له بفضح عيب كبير، أعلن مغني المهرجانات حسن شاكوش عن طلاقه من زوجته ريم طارق غيابيا بعدما حرر محاميه محضرا بقسم الشرطة أثبت فيه انتهاء صلة موكله وريم كزوجين.

وقال المحامي محمد أبو العلا، محامي المطرب الشهير، إن حسن شاكوش، قرر طلاق ريم طارق، غيابيًا وبشكلٍ رسمي على يد مأذون، وجرى إثبات ذلك عبر مستند رسمي، لدى نيابة أكتوبر.

وجاء هذا القرار بعد ظهور ريم طارق في مقطع فيديو عبر حسابها في “انستغرام”، يوم الجمعة، هددت فيه حسن شاكوش بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، من شأنها أن توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.

كما أكّدت أنّها أقامت ضده دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجية، إلا أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.

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