كأس العالم للسيدات 2023.. برنامج مباريات لبؤات الأطلس

2023-07-17 / 10:33
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هبة بريس

يستعد المنتخب الوطني المغربي النسوي للظهور للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلند 2023، كأول منتخب عربي يشارك في البطولة عن طريق التصفيات، بعد أن وصل للمربع الذهبي بكأس أمم إفريقيا للسيدات 2022.

ويأتي برنامج مباريات المنتخب الوطني النسوي في المجموعة الثامنة التي تضم ألمانيا، وصيفة كأس أوروبا، بالإضافة إلى كولومبيا وكوريا الجنوبية كالتالي:

24 يوليو 2023
ألمانيا – المغرب (18:30 بالتوقيت المحلي، ملعب ملبورن- ملبورن- نارم، أستراليا)

30 يوليو 2023
كوريا الجنوبية – المغرب (14:00 بالتوقيت المحلي، ملعب هندمارش، أديلايد-تارنتانيا)

03 غشت 2023
المغرب – كولومبيا (18:00 بالتوقيت المحلي، ملعب بيرث، بيرث- بورلو)

ولم يسبق وأن شارك المغرب في كأس العالم للسيدات، وستكون كأس العالم للسيدات 2023 أستراليا ونيوزيلندا هي أول فرصة له للظهور في هذا الحدث العالمي كأول منتخب عربي يشارك في المنافسة.

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‫7 تعليقات

  1. التوقيت المحلي لمن ؟؟؟ أستراليا ام المغرب ؟؟ ام ان المعلومة مخبأة كالعادة !!

  4. أين اختفت غيرة الرجل يسمح الرجل لبنته واخته لكي تظهر هكذا أمام الناس بل انه يفتخ بذالك لا إله إلا الله

  6. المعلقون السلبيون واضح انهم يعيشون في عالم الميتافيزقيا وليس على الارض و واضح انهم كراغلة.وهل الانثى حين تذهب الى البحر او الشارع او عرس او مدرسة مخالفة تماما عن لاعبة قدم ام انه المغرب يا ساده تاهل لكاس العالم و يرفع العلم عاليا الذي يتسبب في انهيار اعصاب الاعدائ.يعني المعلقون الانهزاميون يعيشون مع الصحابة في كوكب الرجال.اخخخخخ

  7. التوقيت المحلي يعني توقيت استراليا بطبيعة الحال الذي يفوق توقيت المغرب بتسع ساعات. شيء واضح

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