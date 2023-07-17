كأس العالم للسيدات 2023.. برنامج مباريات لبؤات الأطلس

2023-07-17 / 10:33
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هبة بريس

يستعد المنتخب الوطني المغربي النسوي للظهور للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلند 2023، كأول منتخب عربي يشارك في البطولة عن طريق التصفيات، بعد أن وصل للمربع الذهبي بكأس أمم إفريقيا للسيدات 2022.

ويأتي برنامج مباريات المنتخب الوطني النسوي في المجموعة الثامنة التي تضم ألمانيا، وصيفة كأس أوروبا، بالإضافة إلى كولومبيا وكوريا الجنوبية كالتالي:

24 يوليو 2023
ألمانيا – المغرب (18:30 بالتوقيت المحلي، ملعب ملبورن- ملبورن- نارم، أستراليا)

30 يوليو 2023
كوريا الجنوبية – المغرب (14:00 بالتوقيت المحلي، ملعب هندمارش، أديلايد-تارنتانيا)

03 غشت 2023
المغرب – كولومبيا (18:00 بالتوقيت المحلي، ملعب بيرث، بيرث- بورلو)

ولم يسبق وأن شارك المغرب في كأس العالم للسيدات، وستكون كأس العالم للسيدات 2023 أستراليا ونيوزيلندا هي أول فرصة له للظهور في هذا الحدث العالمي كأول منتخب عربي يشارك في المنافسة.

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