في مصر.. سيدة تق.تل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها
هبة بريس - وكالات
أقدمت امراة مصرية، على قتل أطفالها الثلاثة انتقاما من طليقها بسبب الخلاف على حضانتهم.
وقال موقع “القاهرة 24″، إن الأم دسّت أقراص الغلال السامة في وجبة الطعام الخاصة بأطفالها حتى أصيبوا بالتسمم وفارقوا الحياة، ثم أبلغت الشرطة أن أطفالها تناولوا أقراصا سامة عن طريق الخطأ.
وكشفت تحريات المباحث عدم صحة أقوال الأم، وتبيّن قيامها بقتل أطفالها وتم ضبط المتهمة واعترفت بالواقعة.
وأمرت نيابة قسم ثاني بسوهاج يوم الأحد، تحت إشراف المستشار العام لنيابات شمال سوهاج بحبس المتهمة “ش.ف.أ” ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة “ا.ح” 6 سنوات و”ر.ح”8 سنوات و”ب.ح” 10 سنوات بسبب خلافات بينها وبين طليقها والد الأطفال.
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14 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
اسمع جرائم بشعة في مصر ما السبب
المجرمات لا تصلحن لشيء. لقد أصبح الزواج أكبر كارثة في عصرنا
لا حول ولا قوة إلا بالله ..الله يرحمهم …ما هو دوبهم؟؟؟؟؟ اية جريمة ارتكبوها في حق امهم او ابوهم؟؟؟؟ الا يعكس هدا التصرف بشاعة العقلية وهمجية الإنسان؟ مثل هده الجرائم تتكرر باستمرار ليس فقط ما نسمع عنها سواء في مصر أو غير مصر وهدا السلوك يعكس عقلية همجية وتخلف لا مثيل له….! لمادا الاعتداء على الأطفال لمادا ؟؟؟؟ما هو دنبهم؟؟؟
والله يجب على العقلية أن تتطور وعلى الإعلام والمدارس،والفقهاء والسياسيين والحكومات إعادة النظر في التربية وفي الإنسانية والتركيز على الجانب الإنساني في تكوين الإنسان والجانب الأخلاقي للانسان والمجتمع كما حثها علينا ديننا الحني. العطف والمحبة والاحترام والتقدير لاخيك الإنسان والمعطوب والمحتاج و و و هي من ركائز الدين الإسلامي فلماذا لا نجدها في تصرفات الاغلبية الساحقة في هده المجتمعات؟؟؟؟؟
هذه السيدة لاتعتبر أم ولها حنان تجاه ابنائها إنها أم متوحشة يجب اعدامها على الفور..
القطة تحمل أبنائها باسنانها وما بالك البشر، من أي نوع هذه الأم ليس لها قلب حنون وطيب لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما تكون مريضة نفسية ولم تكن واعية فيما تفعل وهذا يكون احتمال كبير.
من المتوقع أنها كانت تحمل كراهية في قلبها تجاه طليقها وهذا ما جعلها تنتقم بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ما هذا الخبر الذي أصبحنا نسمعه!!! وماهذه الدنيا الفانية التي نعيشها اليوم أم تقتل أبنائها حسبيا الله ونعم الوكيل.
هل هذه أم ،؟؟؟؟ أم ماذا ؟؟؟ إنها دنيا يكثر فيها الغراىب والعجائب …
من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا .. لهذا يجب معاقبة هذه السيدة بدون رحمة ولا شفقة لأنها لم تعطف على أبنائها..
لو كنت قاضيا بالمحكمة لحكمت عليها بالاعدام على الفور بدون تردد..
هذه هي نتيجة الطلاق والاطفال هم من يؤدون الثمن الذين لاذنب لهم والمسؤول الوحيد هو الآباء و الأمهات ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.
كيف يعقل الانتقام يؤذي إلى قتل الأبناء سؤال يتطلب إجابته ؟؟؟؟