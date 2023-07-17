مغاربة يلجأون إلى الاقتراض لقضاء العطلة الصيفية
هبة بريس - الرباط
مرة أخرى، اختار عدد من المواطنين المغاربة اللجوء الى الاقتراض لسداد تكاليف العطلة الصيفية.
وعرفت مؤسسات القروض الصغرى، بعدد من المدن المغربية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.
وعبر مواطنون، عن رغبتهم في الاستفادة من عروض القروض المتنوعة والمغرية التي تقدمها هذه المؤسسات خلال فترة العطلة الصيفية.
ويأتي لجوء المواطنين الى مؤسسات القروض، كحل وحيد بسبب ارتفاع نفقات الأسر وتوالي المناسبات التي تتطلب مصاريف وتكاليف تثقل كاهل المواطن.
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12 تعليقات
و في نهاية المطاف بعد العطلة جدال و خصومة و آداء القسيمة لمدة سنتين و ربما لا قدر الله طلاق و فرقة بسبب عطلة تافهة سببها ……..
عطلة الصيف تتطلب مصاريف طائلة من أجل قضاء عطلة ممتازة جدا ..
الربا والرشوة والتعري وفقدان الغيرة وإشاعة الفواحش والزنا وعدم إنكار المنكر الكفار كيسلموا وحنا كنكفروا اللهم لا تواخذنا بما فعله السفهاء منا
بعض العائلة تفظل قضاء عطلة الصيف بالمدينة التي يسكنون وذالك راجع إلى الغلاء المعيشي والازمة الصعبة الراهنة التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً.
المشكل الكبير والطامة الكبرى هو ان المصاريف تكاثرت وذالك ( مصاريف العيد الأضحى والآن العطلة الصيفية ومن بعدها الدخول المدرسي فهى تكاليف جد باهضةلا يستطيع الآباء تلبيتها لهذا يفظلون قضائها في مدينتهم.
أنا ضد فكرة الاقتراض من البنوك من أجل عطلة الصيف.
أين يذهب المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية حتى يقوم بالسفر إلى المدن الشواطئية لقضاء عطلة الصيف..؟؟؟؟؟
مابالك مواطن مغربي بسيط أجرته جد ضعيفة ومدخوله الشهري لا يكفيه في المصاريف على علم أن عطلة الصيف تتطلب مصاريف طائلة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تزامنت عطلة الصيف مع اقتراب موعد الدخول المدرسي والمواطن البسيط لايستطيع توازن بينهما لأن قضاء عطلة الصيف تتطلب تكاليف باهظة الثمن من مأكل وكراء وووووووو وغيرها لهذا يجب على الحكومة وضع حلا مناسبا من أجل الاستفادة من عطلة الصيف بدون استثناء.
المغرب عاش أزمة غلاء الاسعار خلال هذه السنوات فكيف يعقل ان يقوم بقضاء عطلة الصيف بدون نقوذ ؟؟؟؟
عطلة سعيدة للجميع واستعدوا للدخول المدرسي هههههههههههه.
لماذا هذه القروض البنكية وهو على علم ان السفر الى المدن الشواطئية تتطلب مصاريف طائلة وعيد الأضحى لم يترك له أي شيء إلا جيب فارغ هههههههههههه.؟؟؟؟