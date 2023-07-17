مغاربة يلجأون إلى الاقتراض لقضاء العطلة الصيفية

هبة بريس - الرباط

مرة أخرى، اختار عدد من المواطنين المغاربة اللجوء الى الاقتراض لسداد تكاليف العطلة الصيفية.

وعرفت مؤسسات القروض الصغرى، بعدد من المدن المغربية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية.

وعبر مواطنون، عن رغبتهم في الاستفادة من عروض القروض المتنوعة والمغرية التي تقدمها هذه المؤسسات خلال فترة العطلة الصيفية.

ويأتي لجوء المواطنين الى مؤسسات القروض، كحل وحيد بسبب ارتفاع نفقات الأسر وتوالي المناسبات التي تتطلب مصاريف وتكاليف تثقل كاهل المواطن.

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