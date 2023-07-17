رسميًا: سيرجيو بوسكيتس يُجاور ميسي في إنتر ميامي

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم تعاقده رسميًا مع سيرجيو بوسكيتس بعقد يمتد حتى 2025.

وكان بوسكيتس (35 عامًا) قد أعلن، في مايو الماضي، نهاية علاقته مع برشلونة بعد 15 موسمًا عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وقال إنتر ميامي في بيان رسمي إن بوسكيتس، الفائز بكأس العالم مع إسبانيا، وقائد برشلونة السابق، من أبرز لاعبي خط الوسط على الإطلاق، وسيلتحق بالتشكيلة خلال الأيام المقبلة.

ونقل النادي عن بوسكيتس قوله: “هذه فرصة استثنائية ورائعة، وأنا متحمس للتجربة، وأتطلع إلى هذه الخطوة في مسيرتي مع إنتر ميامي.. لا أستطيع الانتظار حتى أحقق النجاح الذي يتطلع إليه هذا النادي”.

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