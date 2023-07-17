لبنان.. شخص يقتحم مصرفا مع نجله ويحرر أمواله

2023-07-17 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

أفادت “جمعية صرخة المودعين” اللبنانية بأن مودعا اقتحم مصرفا في منطقة أنطلياس بصحبة نجله البالغ من العمر 13 عاما، وقام بتحرير وديعته التي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار أمريكي.

وكتبت الجمعية في تغريدة على “تويتر”: “المودع إدغار عواد يقتحم بنك الموارد بأنطلياس للمطالبة بوديعته وقيمتها 15 ألف دولار، وذلك بصحبة ولده البالغ من العمر 13 عاما”.

وسادت حالة من الفوضى داخل المصرف، مع تهديد المودع بإشعال النيران داخله، وسط ذعر لدى الموظفين.

وبعد وقت قصير، سلم المصرف المودع وديعته كاملة.

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