طقس الاثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس حار إلى محليا جد حار بمنطقة السايس، وبالريف، وداخل منطقة الغرب، وشمال المنطقة الشرقية، وبهضاب الفوسفاط و والماس، وبالجنوب – الشرقي وبسهول تادلة والرحامنة.

كما يرتقب تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية وذلك فوق السهول الشمالية و الوسطى، وبالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن سحب غير مستقرة مصحوبة بقطرات مطرية وبرعد بالأطلسين الكبير والصغير وبمناطقهما المجاورة.

وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي، وشمال – شرق الأقاليم الجنوبية وبالأطلس المتوسط، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 23 و 28 درجة بأقصى الجنوب – الشرقي، وشمال المنطقة الشرقية، وبالريف وبالأطلس، و ستكون ما بين 17 و 23 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا ضئيلا بالجنوب – الشرقي وبالمنطقة الشرقية، وستكون في ارتفاع بالمناطق الأخرى.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج مابين رأس سبارتيل ومهدية، وهائجا بباقي السواحل الأخرى.

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