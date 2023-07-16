وزارة الصحة توضح بخصوص توزيع دماء مصاب “بالسيدا” على المرضى بالدار البيضاء
رد هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على ادعاءات تلوث دماء مريض مصاب بداء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا ” وتوزيعها على مرضى بالدار البيضاء .
وعبر هشام رحيل، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج “ديكريبناج” اليوم الأحد باذاعة “mfm”, عن استغرابه من تصريحات عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي زعم من خلالها في أحد حواراته الأخيرة، أن هناك دم ملوث يحتوي على “السيدا” انتشر بالمغرب، بل الأكثر من ذلك ادعى أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها.
وأضاف هشام رحيل، إن هذا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان “ضد نفسه”، واعترف بأن الأمر خطير جدا ويهم صحة المغاربة، لكن لم يكشف صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019 ، لافتا الى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربي لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.
واضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات هدفها زرع الفتنة في المجتمع ، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دم ملوث بالسيد، انتُشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.
8 تعليقات
ليس على دراسة ف 2019 و ماذا عن ما بعد 2019؟؟ هو اذن يتحمل المسؤولية رغم ذلك
غالي قال هناك 3 أكياس دم سيروبوزتيف اعطي 2 لامرأتين في الدار البيضاء لمصحات خاصة و الاخر تم استرجاعه ، لكن وزارة الصحة لم تتبع أثر الكيسين لحد الان لمعرفة مدى انتشار السيدا من هذين الكيسين و تسترت الوزارة على الحادثة لحد الان.
لادخان بدون نار الله يستر بلادنا من مسؤولين مامسؤولين ماوالو
سمعت تصريح غالي بخصوص الدم الملوث ولم اسمع انه تكلم عن علم وزير الصحة الحالي بدلك بل قال ان وزير الصحة،دون دكر اسم الوزير ومن يكون هدا الوزير،كان على علم بالامر وعمل على إقرار القضية.
عزيز غالي لم يذكر إسم وزير الصحة سواء الحالي او القديم بالمقابل ذكر أن الوزير السابق كان على علم بالموضوع…عوض تكذيب عزيز غالي يجب فتح تحقيق فوري في هذا الموضوع…أتمنى أن تكونو نزهاء و صرحاء
صحافة تدافع عن الخونة ، وزير الصحة كان يتاجر في البنج مع الطبيب السوري ، واكياس الدم الملوثة حقيقة يا اعداء الله
نعرف جيدا أن وزراءنا ومديرو الادارات وكل ما له علاقة بالمسؤولية يكذبون وهذا ما اكتشفته غير ما مرة عند تعاملي معهم
السيد عزيز غالي كان يتكلم وبين يديه وثائق إثباث وانت تتكلم وفقط، ادا كنت تريد تكذيب غالي فعليك أن تدلي بما يفيد كلامك.
على الأقل كنا ننتظر من الوزارة أن تطلع على الوثائق المدلى بها وتحدد المسؤوليات ومن بعد تخرج ببيان للرأي العام الوطني حول الموضوع. نحن كمواطنين ننتظر من النيابة العامة أن تستجيب لطلب غالي والجمعية وتحرك الدعوى العمومية واداك يتبين للرأي العام الخيط الفصل في الموضوع، الشعب المغربي أصبح واعيا بما فيه الكفاية للتمييز بين الحقيقة والكذب.