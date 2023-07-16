راكبة تهبط اضطراريا بالنيابة عن “طيار مريض”بالولايات المتحدة الأمريكية

هبة بريس - وكالات

أعلنت الشرطة الأميركية أن مسافرة على متن طائرة صغيرة تولت القيادة، ونفذت هبوطا اضطراريا في جزيرة ماساتشوستس، السبت، بعد أن تعرض الطيار لحالة صحية طارئة.

وحدث الهبوط الاضطراري بعد ظهر، السبت، بالقرب من مطار مارثا فينيارد في ويست تيسبري بولاية ماساتشوستس.

ذكرت شرطة ولاية ماساتشوستس أن الطيار وهو رجل يبلغ من العمر 79 عاما تعرض لحالة طارئة أثناء اقترابه من وجهته الأخيرة.

وقالت الشرطة إن الحادث “أسفر عن هبوط عنيف خارج المدرج وهو ما أدى لكسر الجناح الأيسر للطائرة من المنتصف”.

لم تذكر السلطات اسم أيا من الشخصين اللذين كانا على متن الطائرة، وقالت إنه تم نقلهما إلى المستشفى.

نقل الطيار جوا إلى مستشفى بوسطن في حالة خطيرة تهدد حياته.

وقالت الشرطة إن الراكبة التي هبطت بالطائرة والتي ليس لديها خبرة بقيادة الطائرات، لم تصب بأذى وخرجت من مستشفى محلي.

كانت الطائرة بايبر ميريديان 2006 قد غادرت من مقاطعة ويستتشستر بنيويورك في وقت سابق بعد ظهر السبت.

تجري شرطة الولاية وإدارة الطيران الفيدرالي تحقيقا في الحادث.

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