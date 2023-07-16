صحيفة اسرائيلية : المغرب يعتزم اقتحام عالم تصنيع الطائرات المسيرة

2023-07-16 / 21:12
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هبة بريس - الرباط

قالت صحيفة ” دي تايم أوف اسرائيل ” أن شاي كوهين ، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي الذي غادر الرباط مؤخرا ، كان قد أعلن الشهر الماضي ، أن شركة الدفاع الإسرائيلية “Elbit Systems “تخطط لفتح مصنعين للطائرات بدون طيار في المغرب.

وأضافت الصحيفة الاسرائيلية، إن الدبلوماسي الإسرائيلي أشار إلى ضرورة إنشاء أحد الموقعين الصناعيين في الدار البيضاء ، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعد” Elbit systems” شركة تقنية رائدة متخصصة في تطوير مجموعة واسعة من أجهزة الدفاع والأمن الداخلي والأجهزة التجارية التي تُباع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الصناعة الفضائية والبحرية والقيادة والسيطرة والاتصالات والاستخبارات.

اوتفق المغرب وإسرائيل على تعزيز تعاونهما العسكري من خلال توسيعه ليشمل المخابرات والأمن السيبراني ، خلال اجتماع دفاعي ثنائي في يناير الماضي في الرباط .

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