اندلاع حريق بواحة “تاركا نتوشكا” باقليم اشتوكة

هبة بريس -

اندلع حريق، زوال اليوم الأحد 16 يوليوز، بمزارع واحة تاركا نتوشكا، التابعة للجماعة الترابية تاركا نتوشكا، في النفوذ الترابي لإقليم اشتوكة آيت باها.

وقالت مصادر محلية، إن الحريق أتى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي غير بعيد عن عدد من المنازل التي اضطر أصحابها الى اخلائها وابعاد ماشيتهم وسط مخاوف من انتشاره في المناطق المجاورة.

واستنفر الحريق السلطات المحلية التي سارعت الى تسخير الموارد البشرية والامكانيات المتاحة لاخماد الحريق والسيطرة عليه .

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