بطولة ويمبلدون: الإسباني ألكاراس يحرز اللقب لأول مرة

2023-07-16 / 19:25
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هبة بريس - وكالات

تفوق كارلوس ألكاراس المصنف الأول عالميا على المخضرم نوفاك جوكوفيتش، وأحرز لقب بطولة ويمبلدون للتنس لأول مرة بعدما خرج منتصرا 1-6 و7-6 و6-1 و3-6 و6-4 اليوم الأحد.

واللقب هو الثاني الكبير لأكاراس بعد تتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز العام الماضي، كما بات ثالث إسباني يتوج على الملاعب العشبية في العاصمة الإنكليزية بعد مانولو سانتانا عام 1966 ورافايل نادال عامي 2008 و2010.

وفاز اللاعب الإسباني البالغ عمره 20 عاما على منافسه الفائز باللقب سبع مرات، ليصبح أصغر لاعب يحرز اللقب منذ أن حصد بوريس بيكر لقبه الثاني من ثلاث في نادي عموم إنكلترا بعمر 18 عاما في 1986.

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