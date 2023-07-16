بعد “نكسة المكتب التنفيذي للكاف “..زفيزف يستقيل من رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم

هبة بريس - متابعة

أعلن جهيد زفيزف، استقالته من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وذلك بعد 3 أيام فقط من فشله في الحصول على مقعد في المكتب التنفيذي للكاف.

وقال زفيزف في مقطع فيديو نشره موقع الفاف:”كما تعلمون، كسب عضوية في المكتب التنفيذي للكاف، كان من أهم الأهداف التي كنّا نعمل لأجلها” مضيفا:”بذلنا كل المجهودات واستعننا بجميع الوسائل المتاحة قانونا، بما يتوافق مع قيمنا لبلوغ هذا الهدف. لكن مع الأسف لم يكن ذلك كافيا”.

قبل أن يعلن قائلا:”لهذا أعلم الرأي العام باستقالتي من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم،”

وفشل الجزائري جهيد زفيزف، الخميس الماضي ، في الفوز بِمنصب عضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم حيث تفوق عليه رئيس الاتحادية الليبي بحصوله على 38 صوتا مقابل 15 صوتا لزفيزف .

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