اسبانيا تجلي الآلاف بسبب حرائق خرجت عن السيطرة باحدى جزر الكناري

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الإسبانية “إجلاء ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص إثر خروج حريق شب في غابات في جزيرة لابالما عن السيطرة.

واندلع الحريق في غابات في جزيرة لابالما في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، في منطقة إل بينار دي بونتاغوردا، وهي منطقة كثيفة الأشجار شمالي الجزيرة التي تقع ضمن جزر الكناري.

وتشارك عشر وحدات جوية و300 من أفراد فرق الإطفاء على الأرض للسيطرة على الحريق المشتعل على الجزيرة التي تشكل جزءا من أرخبيل إسباني قبالة سواحل غرب أفريقيا.

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