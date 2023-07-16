النيران تلتهم حافلة للنقل الحضري بمراكش

2023-07-16 / 19:04
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محسن الراضي : هبة بريس

شب حريق مهول ،قبل قليل من صباح اليوم الأحد 16 يوليوز الجاري في حافلة النقل الحضري تابعة للشركة المفوض لها قطاع النقل بمدينة مراكش ” الزا” وذلك على مستوى تجزئة الآفاق التابعة لجماعة سعادة التابعة ترابية لعمالة مراكش و الغير بعيدة عن مدينة مراكش.

ووفق المعطيات الأولية فإن الحافلة احترقت بالكامل بحيت لم يتبقى فيها سوى الهيكل الحديدي بالرغم من المحاولات الحتيثة للسيطرة على السنة اللهب التي تسببت في خسائر مادية كبيرة.

وأضافت نفس المصادر أن الحريق لم يسفر عن إصابات في صفوف الركاب.

إلى ذلك هرعت المصالح المختصة لعين المكان لمعاينة الواقعة للبحث وتحديد أسباب الحريق الذي من المرجح أن يكون بسبب تهالك الحافلة وارتفاع في درجة الحرارة التي تشهدها المدينة الحمراء.

وكانت نداءات مستمرة من متتبعي الشأن المحلي بضرورة تجديد اسطول الشركة نظرا لتهالك معظم حافلاتها التي تجوب سواء المدينة أو التي تربط المراكز القروية التابعة لعمالة مراكش أو بعض المدن التابعة للجهة كالرحامنة وشيشاوة والحوز…

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تعليق واحد

  1. قد يكون سبب الحريق ناتج عن كون الحافلات متهالكة مع عدم المراقبة والصيانة اثناء عودتها مساءا الى المستودع اضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تعرفها مراكش هذه الفترة كلها عوامل تساهم في وقوع مثل هذه الأحداث لذا يجب الاهتمام بصيانتها باستمرار حفاظا على سلامة وارواح المواطنين

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