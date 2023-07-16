القرن الافريقي ..أزيد من 43 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية
حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن أزيد من 43 مليون شخص بمنطقة القرن الإفريقي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وأوضح الصندوق الأممي، في بيان، أن إثيوبيا وكينيا والصومال تضررت كثيرا بفعل موجة الجفاف طويلة الأمد، مبرزا أن نحو 32 مليون شخص من أصل 43 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأبرز أن “آثار الجفاف الذي تشهده المنطقة منذ عام 2020 ستظل محسوسة لسنوات قادمة”، لافتا إلى نزوح 2,7 مليون شخص ونفوق أكثر من 13 مليون رأس من الماشية بمختلف بلدان المنطقة.
وسجل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خلفت بعض الارتياح بالعديد من المناطق، لكنها جلبت أيضا تهديدات جديدة، بما في ذلك موجة نزوح جديدة وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وفقدان الماشية وتلف المحاصيل، محذرا من فيضانات مرتقبة خلال العام الجاري.
وحسب الصندوق الأممي، فإن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من آثار الجفاف، حيث يتعين عليهن إيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة ورعاية أسرهن وحماية أنفسهن من العنف الجنسي.
وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن خطته لمواجهة آثار أزمة الجفاف بمنطقة القرن الإفريقي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.
10 تعليقات
فعلآ يجب على الدول العربية الإسلامية ان تساعد هذه الدول الافريقية لأنهم جد ماسة إلى المساعدة.
تقريبآ جميع الدول الافريقية تعاني من المجاعة وسوء التغذية مما تسببت في الأمراض ..
يجب وضع صندوق لجمع الأموال من أجل مساعدة الدول الافريقية والخروج شيئآ ما من الفقر والهشاشة.
هذه المساعدات الإنسانية يجب ان تعم جميع المسلمين والمسلمات حتى نحارب ظاهرة الفقر وبالأخص دول الافريقية التى تعاني نسبة كبيرة من المجاعة.
تعاني هذه الدول الافريقية من نقص كبير في التمويل وهذا راجع إلى حدة الجفاف.
مراقبة هذآ الصندوق من طرف لجنة مختصة لذالك بكل نزاهة ومصداقية تشملها الأمانة المالية.
من أجل محاربة الفقر يجب على الدول العربية الإسلامية ان تتحد فيما بينها وتساعد هذه الدول الافريقية التي تعاني من الفقر وضعف التغذية.
نداء لجميع الدول العربية الإسلامية ان تساعد هذه الدول الافريقية وجزاكم الله خيرا على ما تفعلون..
نحن كشعب مغربي يجب علينآ ان نقدم يد المساعدة للدول الافريقية.
لوكنا نتحد جميعآ لما كان الفقر والمجاعة بهذه الدول الافريقية..