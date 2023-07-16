القرن الافريقي ..أزيد من 43 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية

هبة بريس - وكالات

حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن أزيد من 43 مليون شخص بمنطقة القرن الإفريقي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وأوضح الصندوق الأممي، في بيان، أن إثيوبيا وكينيا والصومال تضررت كثيرا بفعل موجة الجفاف طويلة الأمد، مبرزا أن نحو 32 مليون شخص من أصل 43 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأبرز أن “آثار الجفاف الذي تشهده المنطقة منذ عام 2020 ستظل محسوسة لسنوات قادمة”، لافتا إلى نزوح 2,7 مليون شخص ونفوق أكثر من 13 مليون رأس من الماشية بمختلف بلدان المنطقة.

وسجل صندوق الأمم المتحدة للسكان أن الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة خلفت بعض الارتياح بالعديد من المناطق، لكنها جلبت أيضا تهديدات جديدة، بما في ذلك موجة نزوح جديدة وزيادة مخاطر الإصابة بالأمراض وفقدان الماشية وتلف المحاصيل، محذرا من فيضانات مرتقبة خلال العام الجاري.

وحسب الصندوق الأممي، فإن النساء والفتيات هن الأكثر تضررا من آثار الجفاف، حيث يتعين عليهن إيجاد طرق للبقاء على قيد الحياة ورعاية أسرهن وحماية أنفسهن من العنف الجنسي.

وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من أن خطته لمواجهة آثار أزمة الجفاف بمنطقة القرن الإفريقي لا تزال تعاني من نقص حاد في التمويل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0