سفيان البقالي يحطم الرقم القياسي لملتقى سيليزيا في سباق 3000 م موانع
هبة بريس - و م ع
فاز البطل العالمي والأولمبي، المغربي سفيان البقالي، اليوم الأحد 16 يوليوز، بسباق 3000 م موانع لملتقى سيليزيا، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.
وقطع البقالي، الذي تمكن من تحطيم الرقم القياسي للملتقى، المسافة في زمن قدره 8 د و3 ث و 16/ 100.
وعاد المركز الثاني للسباق للكيني كيبيوت أبراهام بتوقيت 8 د و8 ث و3 /100، متقدما على مواطنه بيت ليونارد كيبكيموا بتوقيت 8 د و9 ث و 45/ 100.
وكان البطل العالمي قد فاز، مؤخرا، بسباق 3000 م موانع لملتقى ستوكهولم، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، كما توج، شهر ماي الماضي، بذهبية الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثانية للعصبة الماسية.
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المجموع 6 آراء
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3 تعليقات
ماشاءالله
سفيان البقاله عداء ماشاء الله
البقالي يلعب السبقات بذكاء