سفيان البقالي يحطم الرقم القياسي لملتقى سيليزيا في سباق 3000 م موانع

2023-07-16 / 18:22
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هبة بريس - و م ع

فاز البطل العالمي والأولمبي، المغربي سفيان البقالي، اليوم الأحد 16 يوليوز، بسباق 3000 م موانع لملتقى سيليزيا، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى.

وقطع البقالي، الذي تمكن من تحطيم الرقم القياسي للملتقى، المسافة في زمن قدره 8 د و3 ث و 16/ 100.

وعاد المركز الثاني للسباق للكيني كيبيوت أبراهام بتوقيت 8 د و8 ث و3 /100، متقدما على مواطنه بيت ليونارد كيبكيموا بتوقيت 8 د و9 ث و 45/ 100.

وكان البطل العالمي قد فاز، مؤخرا، بسباق 3000 م موانع لملتقى ستوكهولم، ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، كما توج، شهر ماي الماضي، بذهبية الملتقى الدولي محمد السادس لألعاب القوى، المحطة الثانية للعصبة الماسية.

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