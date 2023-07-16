طنجة..خلاف بين 4 أصدقاء ينتهي بــ..ـجريمة قـ..ـتل

2023-07-16 / 18:20
4
هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت ساكنة منطقة امغوغة بمدينة طنجة ، صباح اليوم الأحد 16 يوليوز، على وقع جريمة قتل ، راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض من طرف الجاني الذي فر الى وجهة مجهولة .

وبحسب المعطيات الأولية، فقد انتهت سهرة داخل سيارة جمعت 4 أشخاص بينهم الضحية والجاني ، ليلة السبت / الأحد بخلاف تطور الى تبادل للعنف ومن ثمة الى حريمة قتل مروعة .

وقد فر الجاني مباشرة بعد اقترافه لجريمته الى وجهة مجهولة، في وقت انتقلت فيه عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة بعين المكان وفتحت تحقيقا في الجريمة لتحديد ظروف وقوعها وملابساتها ، كما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أشتوكة : سيدة تنهي حياتها في ظروف غامضة

أشتوكة : سيدة تنهي حياتها في ظروف غامضة

2023-07-16 / 13:16
Photo of مراكش : قرد ”غاضب” يهاجم سائح بساحة جامع الفنا

مراكش : قرد ”غاضب” يهاجم سائح بساحة جامع الفنا

2023-07-15 / 11:34
Photo of مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث سير بين مراكش وآسفي

مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث سير…

2023-07-14 / 15:06
Photo of شجار حول قنينة خمر ينتهي بجريمة قت.ل بطنجة

شجار حول قنينة خمر ينتهي بجريمة قت.ل بطنجة

2023-07-14 / 14:19
Photo of مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر من أعلى نفق بطنجة

مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر…

2023-07-12 / 22:54
Photo of سكتة قلبية تنهي حياة قاضي سابق بشاطئ ضواحي طنجة

سكتة قلبية تنهي حياة قاضي سابق بشاطئ ضواحي طنجة

2023-07-12 / 21:43
Photo of وفاة شاب بفاس بعدما رفضت فتاة الزواج به

وفاة شاب بفاس بعدما رفضت فتاة الزواج به

2023-07-12 / 21:28
Photo of حوادث السير تحصد عشرات الأرواح خلال الأسبوع الماضي

حوادث السير تحصد عشرات الأرواح خلال الأسبوع الماضي

2023-07-11 / 19:03
Photo of مصرع سيدة وإصابات خطيرة في حادث انقلاب حافلة للنقل الحضري بتطوان

مصرع سيدة وإصابات خطيرة في حادث انقلاب حافلة للنقل…

2023-07-11 / 17:33
Photo of ستيني يلقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بطنجة

ستيني يلقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بطنجة

2023-07-11 / 16:09

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق