طنجة..خلاف بين 4 أصدقاء ينتهي بــ..ـجريمة قـ..ـتل

هبة بريس - مكتب طنجة

اهتزت ساكنة منطقة امغوغة بمدينة طنجة ، صباح اليوم الأحد 16 يوليوز، على وقع جريمة قتل ، راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، بعد تلقيه طعنات قاتلة بواسطة سلاح أبيض من طرف الجاني الذي فر الى وجهة مجهولة .

وبحسب المعطيات الأولية، فقد انتهت سهرة داخل سيارة جمعت 4 أشخاص بينهم الضحية والجاني ، ليلة السبت / الأحد بخلاف تطور الى تبادل للعنف ومن ثمة الى حريمة قتل مروعة .

وقد فر الجاني مباشرة بعد اقترافه لجريمته الى وجهة مجهولة، في وقت انتقلت فيه عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة بعين المكان وفتحت تحقيقا في الجريمة لتحديد ظروف وقوعها وملابساتها ، كما تم نقل جثة الضحية الى مستودع الاموات الدوق دي طوفار بطنجة.

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