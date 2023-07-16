People flock to one of the beaches of Lake Garda, in southern Sirmione Peninsula, Italy July 16, 2023. REUTERS/Alex Fraser

تحذيرات وحالة تأهب قصوى.. أوروبا تواجه “شارون”

2023-07-16 / 17:07
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هبة بريس

أعلنت إيطاليا حالة تأهب قصوى بسبب الطقس الحار في 16 مدينة، الأحد، مع تحذير خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة سترتفع لمستويات قياسية في جنوب أوروبا خلال الأيام المقبلة.

وقالت السلطات في جزيرة لا بارما الإسبانية إنها أجلت ما لا يقل عن أربعة آلاف شخص بعد اندلاع حريق غابات، وخروجه عن نطاق السيطرة.

وتشهد إسبانيا وإيطاليا واليونان ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة منذ أيام، مما ألحق أضرارا بالمحاصيل الزراعية، وأزعج السائحين الذين باتوا يبحثون عن مكان يستظلون تحته من أشعة الشمس.

لكن عاصفة حرارية جديدة أطلق عليها اسم “شارون”، ضربت المنطقة قادمة من شمال أفريقيا، الأحد، وهو ما يمكن أن يرفع درجات الحرارة إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من إيطاليا هذا الأسبوع.

وأصدرت خدمة أخبار الطقس الإيطالية (متيو.إت) تحذيرا، الأحد قائلة “علينا الاستعداد لعاصفة حرارية شديدة ستغطي البلاد بأكملها يوما بعد يوم”.

وأضافت “في بعض الأماكن، ستُكسر درجات الحرارة القياسية المسجلة في الماضي”.

وإلى جانب العاصمة الإيطالية، صدرت تنبيهات صحية في مدن فلورنسا بوسط البلاد، وباليرمو في صقلية، وباري في جنوب شرق إيطاليا.

وأغلقت اليونان، الجمعة، موقع الأكروبوليس الأثري لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

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‫2 تعليقات

  2. وأغلقت اليونان، الجمعة، موقع الأكروبوليس الأثري لحماية السياح من درجات الحرارة المرتفعة.

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